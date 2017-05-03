|
Минздрав Беларуси планирует в этом году полностью обеспечить докторами поликлиники
04.05.2017 15:36 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси планирует полностью обеспечить докторами поликлиники республики, сообщила сегодня во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан."Обеспечить докторами первичное звено является приоритетом Министерства здравоохранения. В этом году по итогам распределения мы планирует закрыть 100% от запроса. В первую очередь, министерство старается обеспечивать потребность поликлиник в кадрах", - сказала она.По словам Елены Богдан, большая часть студентов медицинских вузов - девушки, которые зачастую недолго работают и уходят в отпуск по уходу за ребенком. Выпускники приходят на работу с 1 августа, в социальный отпуск девушки могут уйти уже в течение года. Нового молодого специалиста Минздрав может предоставить тоже только к 1 августа. "Поэтому у нас часто есть совмещение, когда один врач работает на нескольких участках. Для этого есть такие нормативы, как работа в команде, где работают помощники врача, участковая медсестра", - добавила представитель Минздрава.Она рассказала о таком интересном нововведении, как помощник врача в доврачебном кабинете. Во время диспансеризации он проводит опрос на предмет онкозапущенности, отнесенность к группам риска с учетом образа жизни, возраста, употребления тех или иных продуктов в пищу. До приема врача помощник уже заполняет анкету с учетом всех ответов, выдает талоны и направления и поясняет, каких специалистов и какие обследования надо пройти. Также проводит консультацию по здоровому образу жизни. "Это, на мой взгляд, одна из главных функций помощника врача в доврачебном кабинете", - заметила Елена Богдан.Кроме этого, продолжила начальник главного управления, в Беларуси поэтапно осуществляется переход на работу с пациентами по принципу врачей общей практики. Сейчас на такого врача приходится меньшее число пациентов. В соответствии с нормативами Минздрава на прием врачами общей практики выделяется больше времени, чем на прием врача-терапевта.Большую значимость внедрения принципа врача общей практики отметила и начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец. "Переквалифицировав первых 53 человека еще год назад, мы увидели, что врачи стали делать обследования, свойственные специалистам узкого профиля, принимать ряд серьезных решений. И это сразу отразилось на количестве талонов и посещений. Мы проводили анализ по поликлиникам, где работают такие врачи. В результате снизилось количество посещений на одного врача, уменьшилось количество повторных посещений. Врач общей практики старается максимально осмотреть пациента, решить вопрос неврологического или отоларингологического профиля на месте, чтобы пациент не бегал по поликлиникам, не стоял в очередях и не тратил дополнительное время", - резюмировала она.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Обеспечить докторами первичное звено является приоритетом Министерства здравоохранения. В этом году по итогам распределения мы планирует закрыть 100% от запроса....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии