СК о двойном убийстве в Слониме: конфликт был длительным, электронная сигарета не была его причиной

Конфликт в семье слонимского скульптора Леонида Богдана был «достаточно длительным», сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова. В убийстве скульптора и его жены подозревают 17-летнего внука Александра, которого растили бабушка и дедушка.



Вчера в Слониме похоронили Леонида Богдана и его жену Тамару. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

— В настоящее время уже имеются некоторые результаты и выводы. Информация о том, что преступление якобы было совершено из-за электронной сигареты, не соответствует действительности. С учетом того, что подросток допрошен и проведена проверка показаний на месте преступления, можно говорить о целом комплексе причин. Конфликт, который развивался, был достаточно длительным. И сказать, что поводом послужила именно электронная сигарета, будет неверным, — сказала официальный представитель ведомства в эфире «Альфа-радио, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

Внук заключен под стражу, следователи опрашивают педагогов, друзей и знакомых подозреваемого. Назначены судебно-медицинская, криминалистическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы. По словам Юлии Гончаровой, основная рабочая версия, что двойное убийство совершил именно подросток, «но пока он подозреваемое лицо, а не обвиняемое».

Напомним, трагедия произошла 30 апреля — скульптор Леонид Богдан и его жена Тамара были убиты в собственном доме. Говоря об их внуке Александре, практически все в Слониме единодушны — мальчик хороший, спокойный, любит спорт и хорошо учится .

— Ребенка любили, одевали-обували, деньги давали. Саша — хороший мальчик, в церковь ходил, всегда здоровался. Ничего плохого от Тамары и Леонида мы никогда о нем не слышали. Может быть, и были какие-то проблемы, но сами понимаете — переходный возраст, к которому надо относиться снисходительно. Да, мама его уехала в Арабские Эмираты, где и жила последнее время. Но исправно присылала деньги и приезжала в гости. А Сашу бабушка и дедушка с трех лет воспитывали и всем обеспечивали.