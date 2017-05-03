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СК о двойном убийстве в Слониме: конфликт был длительным, электронная сигарета не была его причиной
04.05.2017 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Конфликт в семье слонимского скульптора Леонида Богдана был «достаточно длительным», сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова. В убийстве скульптора и его жены
— В настоящее время уже имеются некоторые результаты и выводы. Информация о том, что преступление якобы было совершено из-за электронной сигареты, не соответствует действительности. С учетом того, что подросток допрошен и проведена проверка показаний на месте преступления, можно говорить о целом комплексе причин. Конфликт, который развивался, был достаточно длительным. И сказать, что поводом послужила именно электронная сигарета, будет неверным, — сказала официальный представитель ведомства в эфире «Альфа-радио,
Внук заключен под стражу, следователи опрашивают педагогов, друзей и знакомых подозреваемого. Назначены судебно-медицинская, криминалистическая и комплексная психолого-психиатрическая экспертизы. По словам Юлии Гончаровой, основная рабочая версия, что двойное убийство совершил именно подросток, «но пока он подозреваемое лицо, а не обвиняемое».
Напомним, трагедия
— Ребенка любили, одевали-обували, деньги давали. Саша — хороший мальчик, в церковь ходил, всегда здоровался. Ничего плохого от Тамары и Леонида мы никогда о нем не слышали. Может быть, и были какие-то проблемы, но сами понимаете — переходный возраст, к которому надо относиться снисходительно. Да, мама его уехала в Арабские Эмираты, где и жила последнее время. Но исправно присылала деньги и приезжала в гости. А Сашу бабушка и дедушка с трех лет воспитывали и всем обеспечивали.
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Кофликт в семье слонимского скульптора Леонида Богдана был "достаточно длительным", сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова. В убийстве скульптора и...
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