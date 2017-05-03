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На зампреда Молодечненского райисполкома завели уголовное дело

04.05.2017 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Возбуждено уголовное дело в отношении одного из зампредов Молодечненского райисполкома. По версии милиции, он «подсказал» предприятиям района купить кормовые добавки у определенного поставщика. Подробности сообщает УВД Миноблисполкома.

Весной и летом 2016 года сельзозпредприятия района покупали импортные кормовые добавки у коммерческой структуры. Такое указание они получили из исполкома.

Из материалов проверки следует, что такое решение зампред принял в интересах своего друга. Этот знакомый — бывший директор агрофирмы «Лебедево». Он сейчас фигурант нескольких уголовных дел о коррупции, в том числе за продвижение интересов коммерческой фирмы сына.

Именно этой структуре, полагает милиция, своим указанием помог чиновник. И предприятия выполнили «разнарядку», при этом был нарушен порядок госзакупок и не проведена сертификация.

«По имеющимся в БЭП сведениям, цены закупаемого импортного товара были не только необоснованно завышены по отношению к реальной стоимости, но и существенно превышали ценовую категорию аналогичных добавок отечественного производства», — рассказал вриод начальника управления БЭП УВД Михаил Герчик.

В целом, на добавки предприятия потратили больше миллиарда рублей «старыми». Ущерб от этих сделок будет подсчитан во время расследования.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 424 Уголовного кодекса (Злоупотребление властью или служебными полномочиями). Санкция статьи — от 3 до 10 лет.

 
 
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По версии милиции, он дал разнарядку предприятиям района купить кормовые добавки у определенного поставщика.

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