Все на Берлинки: в Бресте реклама сосисок повторяет победный слоган

БРЕСТ, 4 мая – Sputnik. Реклама сосисок "Берлинки" появилась ко Дню Победы в одном из брестских супермаркетов, которую часть горожан посчитала неэтичной.

На прилавке с колбасными изделиями размещена табличка со стилизованной надписью "Все на Берлинки!", которая отсылает к известной фразе советских солдат "На Берлин!". При этом сами сосиски не имеют отношения к Берлину, их назвали так по аналогии с "франкфутерками" – франкфуртскими сосисками.

Брестчане разделились во мнениях: кто-то негодует по поводу подобной рекламы, некоторые удовлетворены профессионализмом маркетологов. Брестчанка Анастасия Цыбульская призналась Sputnik, что такую продукцию она не купила бы.

"Это ужасно по-моему. И у чулочки (Брестского чулочного комбината – Sputnik) видели носки в консервах? Да, реклама. Но это, выходит, какой-то черный пиар. Я не хотела бы такой славы своей фирме. Хорошо, хоть на Радуницу они не придумали какую-то колбасу соответствующую", – поделилась жительница областного центра.

В то же время еще одному посетителю магазина, Николаю, понравилось то, как преподнесли товар маркетологи. "Благодаря нормальным маркетологам можно продать что угодно. Они выполнили свою работу на все сто", – считает молодой человек.

Еще один покупатель, Александр, "Берлинки" пробовал и сообщил, что ничто не будет мешать покупать их в дальнейшем.

"Я считаю, что неэтично обклеивать подобными наклейками свои авто. А эта реклама – просто стеб в сторону нынешней тенденции, ну и, собственно, маркетинговый шаг для увеличения продаж", – добавил он.

На предприятии-изготовителе сосисок – ОАО "Смолевичская бройлерная птицефабрика" – Sputnik пояснили, что данная реклама и есть шутка.

"Каждый может считать так, как видит и как понимает жизнь. У нас есть в регулярном ассортименте сосиски "Берлинки". Мы их продаем круглый год уже много лет. Мы в преддверии праздника так иронично подчеркиваем, что можно к открытию летнего сезона и сезона шашлыков взять эти сосиски, купить к выходным и сделать барбекю, поэтому используем для этого актуальный по времени призыв", – рассказали в компании.