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В странах СНГ с глубоким уважением относятся к народу Беларуси за вклад в Победу - Лебедев

04.05.2017 16:19 — Новости Общества | БелТА  
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В странах СНГ с глубоким уважением относятся к народу Беларуси за вклад в Победу - Лебедев
Сергей Лебедев. Фото из архива
4 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах СНГ с глубоким уважением относятся к народу Беларуси за его вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА."Мы знаем, какой огромный вклад внес народ Беларуси в Великую Победу, сколько жертв он принес для того, чтобы эта Победа стала реальностью", - сказал Сергей Лебедев. Он также отметил, что нынешнее поколение белорусов очень многое делает для сохранения памяти о Великой Отечественной войне."Эта Победа - она нас объединяет, потому что только вместе мы можем отразить любые угрозы нашим странам", - сказал исполнительный секретарь СНГ.Сергей Лебедев сегодня принял участие в церемонии возложения венка от посольства Беларуси в России к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.-0-
 
 
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"Мы знаем, какой огромный вклад внес народ Беларуси в Великую Победу, сколько жертв он принес для того, чтобы эта Победа стала реальностью", - сказал Сергей Лебедев.

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