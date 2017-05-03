Сергей Лебедев. Фото из архива

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В странах СНГ с глубоким уважением относятся к народу Беларуси за вклад в Победу - Лебедев "Мы знаем, какой огромный вклад внес народ Беларуси в Великую Победу, сколько жертв он принес для того, чтобы эта Победа стала реальностью", - сказал Сергей Лебедев.

4 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах СНГ с глубоким уважением относятся к народу Беларуси за его вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА."Мы знаем, какой огромный вклад внес народ Беларуси в Великую Победу, сколько жертв он принес для того, чтобы эта Победа стала реальностью", - сказал Сергей Лебедев. Он также отметил, что нынешнее поколение белорусов очень многое делает для сохранения памяти о Великой Отечественной войне."Эта Победа - она нас объединяет, потому что только вместе мы можем отразить любые угрозы нашим странам", - сказал исполнительный секретарь СНГ.Сергей Лебедев сегодня принял участие в церемонии возложения венка от посольства Беларуси в России к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.-0-