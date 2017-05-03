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С мая медсестры в минских поликлиниках работают на 2 часа дольше
04.05.2017 16:24 — Новости Общества | Tut.by
В столице началась практика по увеличению времени работы участковых медицинских сестер, рассказала начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец во время онлайн-конференции
Во всех поликлиниках Минска с мая на два часа увеличивается время работы медицинских сестер.
— Доктор ведет прием вместе с медсестрой, — рассказала Людмила Луговец. — После окончания приема доктор уходит на назначения и визиты, медицинская сестра остается в этом кабинете и может принимать пациентов, которые приходят за получением направления на сдачу анализов, флюорографию. Причем выписки и другие документы она готовит под контролем заведующей отделением.
По словам начальника отдела, самый важный момент — это приглашение на диспансеризацию, особенно тех, кто два и более лет не обращался в поликлиники.
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В столице началась практика по увеличению времени работы участковых медицинских сестер, рассказала начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета...
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