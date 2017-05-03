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Опубликован график проведения прямых телефонных линий с руководителями госорганов в мае
04.05.2017 16:37 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном сайте Совета Министров опубликован график проведения прямых телефонных линий руководителями госорганов в мае, сообщает БЕЛТА.Так, 6 мая прямую телефонную линию проведут министр информации Лилия Ананич, министр обороны Андрей Равков, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр юстиции Олег Слижевский, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.13 мая на прямой телефонной связи с населением будут министр природы и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.20 мая прямую телефонную линию проведут министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр иностранных дел Владимир Макей, министр культуры Борис Светлов, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.27 мая можно будет связаться с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем, министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем, министром финансов Владимиром Амариным.Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.Время проведения прямых телефонных линий - с 09.00 до 12.00. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.-0-
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13 мая на прямой телефонной связи с населением будут министр природы и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто и председатель Государственного пограничного...
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