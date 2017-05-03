ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Опубликован график проведения прямых телефонных линий с руководителями госорганов в мае

04.05.2017 16:37 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Опубликован график проведения прямых телефонных линий с руководителями госорганов в мае
Фото из архива
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном сайте Совета Министров опубликован график проведения прямых телефонных линий руководителями госорганов в мае, сообщает БЕЛТА.Так, 6 мая прямую телефонную линию проведут министр информации Лилия Ананич, министр обороны Андрей Равков, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр юстиции Олег Слижевский, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.13 мая на прямой телефонной связи с населением будут министр природы и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.20 мая прямую телефонную линию проведут министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр иностранных дел Владимир Макей, министр культуры Борис Светлов, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.27 мая можно будет связаться с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем, министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем, министром финансов Владимиром Амариным.Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.Время проведения прямых телефонных линий - с 09.00 до 12.00. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.-0-
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 мая на прямой телефонной связи с населением будут министр природы и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто и председатель Государственного пограничного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
С мая медсестры в минских поликлиниках работают на 2 часа дольше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика