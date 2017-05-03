ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строители возвели половину опор Крымского моста

04.05.2017 16:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Строители возвели 50% опор моста через Керченский пролив, который соединит Крым с Краснодарским краем, уже завершена, сообщил в четверг информационный центр "Крымский мост".

"Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнив все сухопутные опоры автодорожной части", — говорится в сообщении. В инфоцентре также отметили, что пролетами перекрыто уже три километра моста, предназначенного для движения автомобилей. Этот мост будет сдан раньше железнодорожного.

Строители возвели половину опор Крымского моста
© Sputnik Виталий Тимкив
Открытие Керченского моста может увеличить поток белорусов в Крым

Также ведутся работы по монтажу пролетных строений. На уже установленные опоры опущено около 70 пролетов. Строители уже плавно переходят к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия.

Начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков рассказал, что в середине лета будут проведены работы по устройству покрытия и созданию эталонных участков для испытаний, а затем будет принято решение по выявлению лучшего варианта.

Кроме того продолжается погружение турбосвай в самый сложный участок строительства, в фарватере Керчь-Еникальского канала. Также специалисты собирают арочные пролеты моста, для которых будет использовано почти десять тысяч тонн металлоконструкций. Одновременно на смену выходят около пяти тысяч работников.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет около четырех миллиардов долларов по нынешнему курсу. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о строительстве моста читайте на сайте проекта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К середине лета будут проведены испытания дорожного покрытия, в результате которых будет выбран наилучший вариант.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Опубликован график проведения прямых телефонных линий с руководителями госорганов в мае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика