Строители возвели половину опор Крымского моста

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Строители возвели 50% опор моста через Керченский пролив, который соединит Крым с Краснодарским краем, уже завершена, сообщил в четверг информационный центр "Крымский мост".

"Строители завершили сооружение 50% опор моста через Керченский пролив, в том числе выполнив все сухопутные опоры автодорожной части", — говорится в сообщении. В инфоцентре также отметили, что пролетами перекрыто уже три километра моста, предназначенного для движения автомобилей. Этот мост будет сдан раньше железнодорожного.



© Sputnik Виталий Тимкив Открытие Керченского моста может увеличить поток белорусов в Крым

Также ведутся работы по монтажу пролетных строений. На уже установленные опоры опущено около 70 пролетов. Строители уже плавно переходят к подготовительным работам по устройству асфальтобетонного покрытия.

Начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков рассказал, что в середине лета будут проведены работы по устройству покрытия и созданию эталонных участков для испытаний, а затем будет принято решение по выявлению лучшего варианта.

Кроме того продолжается погружение турбосвай в самый сложный участок строительства, в фарватере Керчь-Еникальского канала. Также специалисты собирают арочные пролеты моста, для которых будет использовано почти десять тысяч тонн металлоконструкций. Одновременно на смену выходят около пяти тысяч работников.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет около четырех миллиардов долларов по нынешнему курсу. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробнее о строительстве моста читайте на сайте проекта .