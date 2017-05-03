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Награждены финалисты творческого конкурса на лучший материал в СМИ о работе органов внутренних дел
04.05.2017 16:47 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награждены финалисты творческого конкурса на лучший материал в СМИ о работе органов внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА."Я хотел бы поблагодарить всех, кто освещает будни белорусских правоохранителей. Ваше профессиональное мастерство помогает нам повышать имидж сотрудников милиции из года в год", - подчеркнул министр внутренних дел Игорь Шуневич.Медалью "100 год мiлiцыi Беларусi" за многолетнее тесное и плодотворное сотрудничество с МВД по повышению имиджа сотрудника милиции награждены министр информации Беларуси Лилия Ананич и пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт. Нагрудным знаком "За самаадданую службу" награжден директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов и декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин.В этом году в конкурсную программу была включена номинация "100-летию белорусской милиции посвящается". Победа в ней присуждена творческому коллективу редакции газеты "Адзiнства" из Борисова. Среди районных газет лучшей была названа газета "Шахцёр" из Солигорска.Еще одна новая номинация конкурса - "Гражданское мужество". Люди, о которых участники конкурса рассказали в своих работах, - это сотрудники милиции и обычные граждане, которые, рискуя своей жизнью, следят за соблюдением закона и справедливости в повседневной жизни. Победа в этой номинации присуждена творческому коллективу редакции городских газет "Витьбичи" и "Вечерний Витебск".В дополнительной номинации "За весомый вклад в правовое просвещение граждан" победа досталась специальному корреспонденту отдела журналистских расследований газеты "СБ. Беларусь сегодня" Светлане Исаенок.Лучшим автором назван корреспондент "Лидского телерадиобъединения" Александр Плескачев. Лауреатом номинации "Проект года" стал обозреватель редакции газет "Минский курьер" и "Вечерний Минск" Евгений Олейник. Лучшей была признана фоторабота старшего преподавателя кафедры журналистики Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Сергея Морозова. Победа в номинации "Лучший видеоролик социальной рекламы" принадлежит редактору телерадиокомпании "Гомель" Александру Гамоле. Лучшим интернет-проектом признан проект под хештегом "полезнознать" отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.В номинации "За популяризацию деятельности органов внутренних дел и внутренних войск" победа присуждена специальному корреспонденту отдела журналистских расследований газеты "СБ. Беларусь сегодня" Людмиле Гладкой.Торжественная церемония награждения финалистов творческого конкурса на лучший материал в СМИ о работе органов внутренних дел состоялась в выставочном павильоне на проспекте Победителей, 14, где в эти дни проходит XXI Международная специализированная выставка "СМI ў Беларусі".-0-
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"Я хотел бы поблагодарить всех, кто освещает будни белорусских правоохранителей. Ваше профессиональное мастерство помогает нам повышать имидж сотрудников...
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