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Кобринские следователи вернули хозяину похищенный дореволюционный самовар

04.05.2017 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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В Кобрине возбуждено уголовное дело за кражу самовара. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.


Фото: УСК по Брестской области

По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний мужчина. По версии следствия, в феврале 2017 года пенсионер ночью повредил навесной замок в сарае своего товарища и вынес оттуда самовар на углях. Затем он продал раритет частным скупщикам металла, а вырученные деньги потратил на спиртное. Скупщики обратили внимание на клеймо, которое свидетельствовало о том, что самовар произвели в дореволюционный период на московской фабрике Андрея Абрамова, и не отдали раритет в утиль. Там похищенный предмет обнаружили правоохранители, к которым обратился законный владелец самовара.


Следователи вернули раритет потерпевшему. Согласно заключению экспертов, историческую ценность он не представляет. Материальный ущерб оценивается в 50 рублей.

Подозреваемый в краже ранее неоднократно привлекался к ответственности за корыстные преступления.

 
 
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