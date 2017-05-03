Кобринские следователи вернули хозяину похищенный дореволюционный самовар

В Кобрине возбуждено уголовное дело за кражу самовара. Об этом сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.



Фото: УСК по Брестской области

По подозрению в совершении преступления задержан 65-летний мужчина. По версии следствия, в феврале 2017 года пенсионер ночью повредил навесной замок в сарае своего товарища и вынес оттуда самовар на углях. Затем он продал раритет частным скупщикам металла, а вырученные деньги потратил на спиртное. Скупщики обратили внимание на клеймо, которое свидетельствовало о том, что самовар произвели в дореволюционный период на московской фабрике Андрея Абрамова, и не отдали раритет в утиль. Там похищенный предмет обнаружили правоохранители, к которым обратился законный владелец самовара.





Следователи вернули раритет потерпевшему. Согласно заключению экспертов, историческую ценность он не представляет. Материальный ущерб оценивается в 50 рублей.

Подозреваемый в краже ранее неоднократно привлекался к ответственности за корыстные преступления.