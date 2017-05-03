Белпочта начнет выплачивать пенсию за 9 мая досрочно

МИНСК, 4 мая – Sputnik. Государственный оператор почтовой связи РУП "Белпочта" обнародовал график выплаты пенсий в предпраздничные дни.

Так, согласно размещенной на сайте предприятия информации, досрочная выплата пенсий (пособий) за 9 мая 2017 года будет производиться следующим образом:

с 5 мая — в отделениях почтовой связи (ОПС) Минска

с 6 мая — во всех отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и в сельских отделениях связи Гомельской области

8 мая — в городских отделениях связи Гомельской области, в Гродно и Могилеве

В День Победы, 9 Мая, отделения связи в стране работать не будут, за исключением дежурных.

Белпочта также отмечает, что о режиме отделений почтовой связи можно узнать в call-центре по короткому номеру 154.