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Белпочта начнет выплачивать пенсию за 9 мая досрочно
04.05.2017 17:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 мая – Sputnik. Государственный оператор почтовой связи РУП "Белпочта" обнародовал график выплаты пенсий в предпраздничные дни.
Так, согласно размещенной на сайте предприятия информации, досрочная выплата пенсий (пособий) за 9 мая 2017 года будет производиться следующим образом:
В День Победы, 9 Мая, отделения связи в стране работать не будут, за исключением дежурных.
Белпочта также отмечает, что о режиме отделений почтовой связи можно узнать в call-центре по короткому номеру 154.
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В Минске выплаты начнутся 5 мая, на день позже – во всех отделениях связи пяти регионов, в Гродно, Гомеле и Могилеве пенсии будут давать с 8 мая.
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