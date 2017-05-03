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Белпочта начнет выплачивать пенсию за 9 мая досрочно

04.05.2017 17:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая – Sputnik. Государственный оператор почтовой связи РУП "Белпочта" обнародовал график выплаты пенсий в предпраздничные дни.

Так, согласно размещенной на сайте предприятия информации, досрочная выплата пенсий (пособий) за 9 мая 2017 года будет производиться следующим образом:

  • с 5 мая — в отделениях почтовой связи (ОПС) Минска
  • с 6 мая — во всех отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и в сельских отделениях связи Гомельской области
  • 8 мая — в городских отделениях связи Гомельской области, в Гродно и Могилеве

В День Победы, 9 Мая, отделения связи в стране работать не будут, за исключением дежурных.

Белпочта также отмечает, что о режиме отделений почтовой связи можно узнать в call-центре по короткому номеру 154.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске выплаты начнутся 5 мая, на день позже – во всех отделениях связи пяти регионов, в Гродно, Гомеле и Могилеве пенсии будут давать с 8 мая.

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