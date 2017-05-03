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Врачей-терапевтов обучат консультировать пациентов с депрессией и алкогольной зависимостью

04.05.2017 17:10 — Новости Общества | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусских врачей-терапевтов обучат консультировать пациентов с депрессией и алкогольной зависимостью, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан."Планируется провести обучающие семинары для врачей первичного звена по вопросам психиатрии, наркологии, психотерапии, чтобы они могли выявлять настороженности в отношении употребления алкоголя, наркотиков, депрессивных состояний, суицидальных проявлений и направлять пациентов к соответствующим специалистам", - отметила она.Терапевт - это врач первичного контакта. Если к нему пришел пациент и поделился своими проблемами, врач должен помочь ему, считает специалист.Как отметила начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец, разработаны соответствующие памятки для врачей первичного звена, в которых содержатся основные рекомендации по работе с пациентами, имеющими зависимости или депрессивные состояния. В них также указаны телефоны специализированных диспансеров, чтобы пациент при желании смог обратиться туда анонимно. "Главное, чтобы он не оставался один на один со своими проблемами, и ему была оказана реальная помощь", - подчеркнула она.-0- Все материалы конференции можно прочитать по ссылке
 
Теги: Минск
 
 
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Терапевт - это врач первичного контакта. Если к нему пришел пациент и поделился своими проблемами, врач должен помочь ему, считает специалист.

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