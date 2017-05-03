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Лукашенко призвал Китай к еще более динамичному сотрудничеству

04.05.2017 17:17 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Курс на укрепление отношений. Накануне своего визита в Китай президент Беларуси провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, сообщает телеканал «МИР 24». Главная тема - сотрудничество двух стран.

«Мы достигли значимых результатов и в политике, поддерживая друг друга в международных организациях, и в экономике. Совместно создаем китайско-белорусский индустриальный парк, реализовали десятки инвестиционных проектов. Тем не менее, взаимодействие должно быть более масштабным и динамичным», - сказал президент Беларуси.

Как отметил президент, Минск строит связи с Пекином по образцу белорусско-российских. В основе - межрегиональное сотрудничество. Лукашенко также упомянул о ЕАЭС. Сотрудничество с Экономическим союзом сулит Китаю серьезные перспективы. В Пекин глава Беларуси отправится в середине мая для участия в международном форуме «Один пояс и один путь».

 
Теги: Минск
 
 
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По словам президента Беларуси, Минск строит связи с Пекином по белорусско-российскому образцу.

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