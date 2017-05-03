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Лукашенко призвал Китай к еще более динамичному сотрудничеству
04.05.2017 17:17 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Курс на укрепление отношений. Накануне своего визита в Китай президент Беларуси провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, сообщает телеканал «МИР 24». Главная тема - сотрудничество двух стран.
Как отметил президент, Минск строит связи с Пекином по образцу белорусско-российских. В основе - межрегиональное сотрудничество. Лукашенко также упомянул о
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