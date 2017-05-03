Лукашенко призвал Китай к еще более динамичному сотрудничеству

Курс на укрепление отношений. Накануне своего визита в Китай президент Беларуси провел пресс-конференцию для иностранных журналистов, сообщает телеканал «МИР 24». Главная тема - сотрудничество двух стран.

«Мы достигли значимых результатов и в политике, поддерживая друг друга в международных организациях, и в экономике. Совместно создаем китайско-белорусский индустриальный парк, реализовали десятки инвестиционных проектов. Тем не менее, взаимодействие должно быть более масштабным и динамичным», - сказал президент Беларуси.