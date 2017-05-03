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Местное самоуправление должно в большей степени реагировать на проблемы населения - Попков
04.05.2017 17:20 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местное самоуправление должно в большей степени реагировать на проблемы населения. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Александр Попков сегодня во время тематического круглого стола, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил Александр Попков, если люди на местах избрали депутатов, доверились им, народные избранники должны стремиться удовлетворять потребности населения, реагировать на его проблемы в своей работе. В том числе при необходимости выносить вопросы на уровень сессии - сельского, районного или областного Совета. "Ни один орган, кроме сессии, не утверждает все программы социально-экономического развития. Это основа деятельности", - заметил сенатор. По его словам, в современных условиях речь идет о том, чтобы деятельность местного самоуправления поднять до такого уровня, чтобы чиновники имели достаточно полномочий для решения насущных проблем населения. "Если человек пришел и обозначил проблему, наша задача - если не решить сегодня, то сказать, когда это будет сделано. Мы не имеем права оттолкнуть запрос", - убежден парламентарий. При этом Александр Попков констатировал, что, согласно социсследованиям, проведенным Институтом социологии НАН Беларуси, своих депутатов республиканского и областного уровней граждане знают далеко не всегда. Несколько лучше обстоит дело со знанием депутатов районного и сельского Советов. Реже всего знают своих депутатов в крупных городах. "Проведенный опрос свидетельствует, что депутаты Советов всех уровней довольно редко встречаются с избирателями - только от 2,5% до 10% опрошенных граждан в течение последнего года периодически встречаются со своими депутатами. Что касается уровня информированности населения о работе Советов, то, по результатам опроса, на полную информированность указало только от 0,7% до 2,8%. Мы не выработали соответствующий уровень информированности населения", - отметил сенатор.Он назвал факторы, препятствующие работе Советов на местах. Во-первых, это слабый учет общественного мнения. "Его нужно изучать: о чем говорит народ, что его волнует, как можно повлиять на решение того или иного вопроса", - сказал Александр Попков. Во-вторых, отсутствие гласности в работе на местах, когда депутат просто не считает нужным что-то рассказывать, объяснять гражданам. В-третьих, негативное влияние на работу оказывает пассивность граждан, которые зачастую даже не пытаются куда-то обращаться, считая, что это все равно бесполезно. Сенатор убежден, что с учетом этого необходимо перестроить работу местного самоуправления, активизировать ее. Организатором круглого стола "Роль местного самоуправления в общественной и социально-экономической жизни регионов и страны в целом", который прошел на XXI Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусі", выступили Министерство информации Беларуси и РИУ "Звязда".-0-
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Как отметил Александр Попков, если люди на местах избрали депутатов, доверились им, народные избранники должны стремиться удовлетворять потребности населения,...
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