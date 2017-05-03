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Трудный возраст. В Мозыре 12-летний школьник совершил серию краж
04.05.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Летом 2015-го по одному из микрорайонов Мозыря прокатилась серия «гостевых краж». Вскоре были установлены и воришки — два родных брата, школьника. Спустя время преступления с похожим почерком повторились. Только совершал их теперь младший из братьев, в одиночку. Подробности
В конце апреля 12-летний подросток сбежал из дома. Три дня ночевал в подъездах домов 4-го микрорайона. Там же совершал кражи из незапертых квартир. Задержали школьника практически на месте очередного преступления.
Уже на допросах парень рассказал, что способ совершения преступлений выбирал после просмотра сериалов криминального характера на одном из известных телеканалов. Изменить в лучшую сторону сознание трудного подростка теперь — задача педагогов спецшколы.
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Летом 2015-го по одному из микрорайонов Мозыря прокатилась серия "гостевых краж". Вскоре были установлены и воришки - два родных брата, школьника. Спустя время...
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