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Отвергнутый парень из-за отказа бывшей возлюбленной поговорить украл ее йоркширского терьера
04.05.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by
20-летнему жителю Могилевского района грозит до 4 лет лишения свободы за кражу с проникновением в жилище, сообщили в
Парень приехал со своим приятелем, но бывшую девушку дома не застал. Тогда он проник во двор дома, повредив при этом забор и калитку, разбил окно. На звук бьющегося стекла прибежал йоркширский терьер девушки. Собаку бывший возлюбленный и прихватил с собой.
Оперативники вычислили подозреваемого быстро. Оказалось, что молодой человек накануне названивал бывшей девушке, чтобы выяснить отношения. Парня нашли, собаку вернули хозяйке.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
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Могилевчанин также повредил забор с калиткой, разбил стекло в доме экс-подруги.
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