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Отвергнутый парень из-за отказа бывшей возлюбленной поговорить украл ее йоркширского терьера

04.05.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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20-летнему жителю Могилевского района грозит до 4 лет лишения свободы за кражу с проникновением в жилище, сообщили в УВД Могоблисполкома. Молодой человек не застал дома бывшую возлюбленную, чтобы поговорить, и украл ее собаку.


Фото: vk.com

Парень приехал со своим приятелем, но бывшую девушку дома не застал. Тогда он проник во двор дома, повредив при этом забор и калитку, разбил окно. На звук бьющегося стекла прибежал йоркширский терьер девушки. Собаку бывший возлюбленный и прихватил с собой.

Оперативники вычислили подозреваемого быстро. Оказалось, что молодой человек накануне названивал бывшей девушке, чтобы выяснить отношения. Парня нашли, собаку вернули хозяйке.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

 
 
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Могилевчанин также повредил забор с калиткой, разбил стекло в доме экс-подруги.

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