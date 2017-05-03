Отвергнутый парень из-за отказа бывшей возлюбленной поговорить украл ее йоркширского терьера

20-летнему жителю Могилевского района грозит до 4 лет лишения свободы за кражу с проникновением в жилище, сообщили в УВД Могоблисполкома . Молодой человек не застал дома бывшую возлюбленную, чтобы поговорить, и украл ее собаку.



Фото: vk.com

Парень приехал со своим приятелем, но бывшую девушку дома не застал. Тогда он проник во двор дома, повредив при этом забор и калитку, разбил окно. На звук бьющегося стекла прибежал йоркширский терьер девушки. Собаку бывший возлюбленный и прихватил с собой.

Оперативники вычислили подозреваемого быстро. Оказалось, что молодой человек накануне названивал бывшей девушке, чтобы выяснить отношения. Парня нашли, собаку вернули хозяйке.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.