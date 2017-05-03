В Фаниполе в прошлую пятницу отключили отопление не только в квартирах, но и в детских садах. В итоге два дня после «больших выходных», как призналась читательница МЛЫН.BY Алеся, ее ребенок мерз в группе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Фаниполя».





— Сегодня ребенок дома уже с насморком и больным горлом. Мы с мужем приняли решение не вести нашу 6-летнюю дочку в сад, потому что вчера вечером она рыдала, рассказывая, как холодно ей было спать и ходить в туалет в саду, — говорит Алеся.

Она еще накануне вечером, забирая ребенка из детсада, заметила, как холодно в группе. Обратила на это внимание воспитателей. Но те только развели руками: отопление отключили — что тут сделаешь? Однако настойчивая Алеся позвонила прямиком в Дзержинское ЖКХ, его генеральному директору Николаю Жибулю. И, как утверждает, услышала следующее: «Отопление в вашем детском саду не включим, не ждите!» Журналист МЛЫН.BY тоже обратилась к генеральному директору Дзержинского ЖКХ за разъяснением сложившейся ситуации.

— Райисполком уже принял решение: с 28 апреля закончить отопительный сезон, — объяснил Николай Жибуль. — Это решение, кстати, изменялось три раза. Как только пришло первое потепление в апреле, в ЖКХ поступили коллективные обращения жильцов домов с просьбой отключить отопление. Говорили, что задыхаются от жары в квартирах. Мы уже подготовили соответствующее решение райисполкома, но потом выяснилось, что ожидается похолодание. Поэтому отключение отопления отложили до 23 апреля. Но на улице теплее не становилось. В итоге перенесли сроки отключения на 28 апреля. К этой дате среднесуточная температура позволила сделать это. И жалоба Алеси на холод в детском саду — единственная за это время. Мне звонила заведующая этим детским садом, спрашивала, можно ли сделать так, чтобы в группах стало теплее, мол, родители жалуются. Я ей рассказал о решении райисполкома и объяснил, что не могу реагировать на каждую жалобу, как мне вздумается, тем более сейчас критической ситуации в детском саду нет. Температура там соответствует норме, социальному стандарту.

Значит ли это, что в группах ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Фаниполя» достаточно тепло? С этим вопросом мы обратились к заведующей учреждением Евгении Филипович.

— Мы замеряем температуру в помещениях каждый день. В группе, о которой идет речь, сейчас +20 градусов. Столько же было и вчера. И это — санитарная норма. По ней температура в группах, которые посещают дети от 3 до 7 лет, должна быть в рамках 19−21 градуса, — объясняет Евгения Филипович. — Конечно, в помещениях не так тепло, как было при включенном отоплении. В группы, где некомфортная температура, мы ставим обогреватели. О том, что в помещении, где весь день находится дочка Алеси, холодно, я не знала. Если бы мама обратилась ко мне с этим вопросом, мы бы его решили: в группу поставили бы обогреватель.

Кстати, Алеся — не единственная в Фаниполе мать, озабоченная низкой, по ее мнению, температурой в детском саду. В местный отдел образования после отключения отопления звонили и другие родители, озвучивая такую же проблему.

— Это были единичные обращения в первый день после праздников, во вторник. Сейчас таких звонков уже нет. Мы объяснили родителям, что отопление отключено по решению райисполкома. С заведующими детскими садами решили, что в группы, где некомфортная температура, будем ставить обогреватели. Они есть во всех таких учреждениях, — рассказывает Галина Гапанькова, главный специалист отдела образования, спорта и туризма Дзержинского райисполкома — Заведующие сами решают, в какую группу поставить обогреватель. Если в помещении +16°C или +18°C, то, конечно, он там необходим.

Мама Алеся теперь прекрасно осведомлена и о социальном стандарте температурного режима в помещениях, и о том, что вопрос с отоплением в городе решает местный исполком. Но не может осмыслить одну странность: почему в столице отопление в детских садах все еще есть, а в 24 км от нее — уже нет.

— Дети везде одинаковые — что в Минске, что в Фаниполе. Они одинаково быстро заболевают, если в холодной комнате проводят весь день. У моей дочки уже насморк, она жалуется на боль в горле. Сейчас ребенок дома с папой, который рано утром вернулся с ночной смены. Мне пришлось выйти на работу. Если простуда не отступит, придется брать больничный. Ни одному начальству не нравятся сотрудники, которые часто уходят на больничный, пусть и по уходу за ребенком, — говорит Алеся. — Я не хочу остаться без работы и не требую многого. Лишь хочу, чтобы моя дочка была здорова и приходила домой в хорошем настроении из детского сада, а не вспоминала со слезами, как там было холодно весь день. И, оказывается, вопрос решается довольно просто: достаточно поставить в группе обогреватель. Я не понимаю, почему этого не сделали раньше, ведь комфорт и здоровье детей важнее!