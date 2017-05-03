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Возможности территориального общественного самоуправлении используются недостаточно - депутат
04.05.2017 17:50 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси возможности территориального общественного самоуправлении используются в недостаточной степени. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Леонид Цуприк сегодня во время тематического круглого стола, передает корреспондент БЕЛТА.Леонид Цуприк обратил внимание, что в белорусском законодательстве существует такое понятие, как территориальное общественное самоуправление. Основная его цель - развитие и реализация на соответствующей части административной территориальной единицы инициатив граждан по вопросам местного значения. "То есть люди сами в состоянии решать какие-то вопросы. Законодательство предусмотрело, каким образом это должно быть организовано, кто должен оказывать содействие, кто будет контролировать и так далее. Все-таки у нас недостаточно используются возможности территориального общественного самоуправления, в том числе местными Советами. Если оно будет работать, многие вопросы будут решаться быстрее", - убежден депутат.Организатором круглого стола "Роль местного самоуправления в общественной и социально-экономической жизни регионов и страны в целом", который прошел на XXI Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусі", выступили Министерство информации и РИУ "Звязда".-0-
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Леонид Цуприк обратил внимание, что в белорусском законодательстве существует такое понятие, как территориальное общественное самоуправление.
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