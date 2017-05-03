В Минской области отключают отопление, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела теплового хозяйства и энергетики ГО «ЖКХ Минской области» Татьяна Шмигельская.

Отключения отопления в жилфонде центрального региона начались 3 мая. В этот день была прекращена подача тепла в жилые дома в Борисовcком, Дзержинском, Воложинcком, Клецком, Любанском, Столбцовском и Узденском районах.

Сегодня отключения продолжились в Молодечненском, Несвижском и Пуховичском районах.

По словам Татьяны Шмигельской, некоторые районы ранее уже отключали отопление, однако потом вынуждены были включить его вновь.

«В своих решениях по поводу отключения систем отопления гор- и райисполкомы руководствуются решением Миноблисполкома, которое было принято еще 4 апреля. Документ не содержит конкретной даты полного отключения. Согласно техническому кодексу установившейся практики (ТКП) в течение трех дней средняя температура наружного воздуха должна составлять плюс 8 градусов, это является основанием для прекращения теплоснабжения», — напомнила Татьяна Шмигельская.

Представитель областного ЖКХ отметила, что теплоснабжение социальных объектов сохраняется. В случае понижения температурного фона исполкомам предоставлено право возобновлять подачу тепла в жилфонд.

Теплоснабжение административных зданий области прекратилось в апреле. Нынешний отопительный сезон стал одним из наиболее продолжительных в центральном регионе: стартовав в первой декаде октября прошлого года, он еще не завершился.