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В Беларуси пенсия за 9 мая будет выплачена досрочно
04.05.2017 18:31 — Новости Общества | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подкорректирован график выплаты пенсий в связи с празднованием Дня Победы 9 мая, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".Так, досрочная выплата пенсий (пособий) за 9 мая будет производиться с 5 мая в отделениях почтовой связи (ОПС) Минска; с 6 мая - во всех отделениях почтовой связи Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и в сельских ОПС Гомельской области; с 8 мая - в городских ОПС Гомельской области, Гродно и Могилева.9 мая будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи.О режиме работы ОПС можно узнать в колл-центре РУП "Белпочта" по номеру 154.-0-
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9 мая будут функционировать только дежурные отделения почтовой связи.
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