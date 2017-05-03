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Делегации СНГ и ОДКБ возложили венки в Александровском саду

04.05.2017 19:39 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Москве состоялась торжественная церемония возложения венка от посольства Беларуси к Могиле Неизвестного Солдата. Александровский сад посетили делегации от Союзного государства Беларуси и России, СНГ, ОДКБ и отдали дань подвигу советских воинов в годы Великой Отечественной. Цветы также принесли к памятным знакам городов-героев Минск и Брестская крепость, сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы знаем, какой огромный вклад внес народ Беларуси в нелегкую Победу, сколько жертв он понес, чтобы эта победа стала реальностью. Поэтому мы с глубоким уважением относимся к народу Беларуси, к нынешнему поколению белорусского народа, которое делает очень много для сохранения нашего Содружества», - отметил председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

«На этом священном месте мы вместе с друзьями, коллегами и ветеранами отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с той страшной войны. Для белорусов и россиян - это очень торжественный важный день, и мы как никто другой очень широко - от Бреста, до Владивостока, в каждой деревушке Беларуси и России - свято отмечаем этот день, чествуем ветеранов, ухаживаем за могилами», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко.

После церемонии делегации отправились на торжественный прием в Деловой и культурный комплекс посольства Беларуси в Москве.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Посол Беларуси в России у Могилы Неизвестного Солдата отметил, как важно чтить память героев Великой Отечественной войны.

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