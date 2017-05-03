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Делегации СНГ и ОДКБ возложили венки в Александровском саду
04.05.2017 19:39 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Москве состоялась торжественная церемония возложения венка от посольства Беларуси к Могиле Неизвестного Солдата. Александровский сад посетили делегации от
«На этом священном месте мы вместе с друзьями, коллегами и ветеранами отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с той страшной войны. Для белорусов и россиян - это очень торжественный важный день, и мы как никто другой очень широко - от Бреста, до Владивостока, в каждой деревушке Беларуси и России - свято отмечаем этот день, чествуем ветеранов, ухаживаем за могилами», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко.
После церемонии делегации отправились на торжественный прием в Деловой и культурный комплекс посольства Беларуси в Москве.
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Посол Беларуси в России у Могилы Неизвестного Солдата отметил, как важно чтить память героев Великой Отечественной войны.
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