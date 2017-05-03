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Лукашенко: ЕАЭС для Китая - пространство огромных возможностей
04.05.2017 19:21 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко в четверг обсуждал белорусско-китайские отношения. В преддверии своего визита в Поднебесную глава государства встретился с иностранными журналистами, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.
Встреча с президентом Беларуси - возможность узнать самое главное об отношениях двух стран. Александр Лукашенко от сотрудничества с Китаем ожидает
Межрегиональное сотрудничество - двигатель отношений Беларуси и Китая. Минск строит связи с Пекином по образцу белорусского-российских.
«Я часто говорю, что, если бы не было межрегионального сотрудничества с Россией, у нас бы никогда не было таких союзнических отношений с этим государством», - отметил президент Беларуси.
Китай - огромный рынок, но и рынок
Встреча президента с журналистами прошла накануне визита Александра Лукашенко в Китай. В Пекине глава Беларуси примет участие в международном форуме «Один пояс и один путь». Для китайских журналистов это первый пресс-тур в Беларусь. За семь дней они познакомятся со страной - ее природой, кухней, промышленностью и культурой.
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В преддверии визита в Поднебесную президент Беларуси пообщался с иностранными журналистами и рассказал, как он видит дальнейшее сотрудничество с Пекином.
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