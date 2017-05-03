Лукашенко: ЕАЭС для Китая - пространство огромных возможностей

Александр Лукашенко в четверг обсуждал белорусско-китайские отношения. В преддверии своего визита в Поднебесную глава государства встретился с иностранными журналистами, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Встреча с президентом Беларуси - возможность узнать самое главное об отношениях двух стран. Александр Лукашенко от сотрудничества с Китаем ожидает большей результативности .

«Мы достигли значимых результатов и в политике, поддерживая друг друга в международных организациях, и в экономике. Совместно создаем китайско-белорусский индустриальный парк, реализовали десятки инвестиционных проектов. Тем не менее, взаимодействие должно быть более масштабным и динамичным», - заявил Лукашенко.

Межрегиональное сотрудничество - двигатель отношений Беларуси и Китая. Минск строит связи с Пекином по образцу белорусского-российских.

«Я часто говорю, что, если бы не было межрегионального сотрудничества с Россией, у нас бы никогда не было таких союзнических отношений с этим государством», - отметил президент Беларуси.

Китай - огромный рынок, но и рынок Евразийского экономического союза - это 170 миллионов человек. Эти глобальные площадки могут и будут взаимодействовать, считает Александр Лукашенко.

«Евразийский экономический союз - это территория, которая раза в три больше, чем Китай. Это пространство огромных возможностей Китая - и в плане рабочей силы, и ресурсов. Здесь сосредоточены все ресурсы, особенно в России, в Казахстане, природные ресурсы в Беларуси. Здесь высокообразованная рабочая сила», - отметил Александр Лукашенко.

Встреча президента с журналистами прошла накануне визита Александра Лукашенко в Китай. В Пекине глава Беларуси примет участие в международном форуме «Один пояс и один путь». Для китайских журналистов это первый пресс-тур в Беларусь. За семь дней они познакомятся со страной - ее природой, кухней, промышленностью и культурой.