|
В детский сад в центре Жодино пришла косуля
04.05.2017 17:06 — Новости Общества | Tut.by
В детский сад в центре Жодино пришла косуля. Сотрудники ГОЧС и милиция поймали животное и отпустили в лес, пишет
Дошкольное учреждение в Жодино оказалось ловушкой для напуганного животного, случайно оказавшегося в центре города. Местные жители увидели косулю утром в субботу. Как она оказалась на территории детского сада в центре города, неизвестно.
Горожане позвонили в Жодинский ГОВД. Милиционеры позвали на помощь сотрудников из ГОЧС и природоохранной организации.
Косулю отпустили в лес. По словам специалистов, появление лесных животных и птиц в городе — это нередкое явление в последнее время. Специалисты предупреждают, что при обнаружении диких животных в городе не следует их подкармливать, так как они будут приходить к этому месту постоянно, а в городской среде могут пострадать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Косулю поймали, сфотографировали и осмотрели специалисты. Выяснилось, что животное клинически здорово.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии