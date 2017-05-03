В детский сад в центре Жодино пришла косуля. Сотрудники ГОЧС и милиция поймали животное и отпустили в лес, пишет ex-Press.by .



Косуля гуляла на территории детского сада № 21 на улице Гагарина, когда ее увидели местные жители

Дошкольное учреждение в Жодино оказалось ловушкой для напуганного животного, случайно оказавшегося в центре города. Местные жители увидели косулю утром в субботу. Как она оказалась на территории детского сада в центре города, неизвестно.

Горожане позвонили в Жодинский ГОВД. Милиционеры позвали на помощь сотрудников из ГОЧС и природоохранной организации.



Ловили косулю сетью, которой пользуются при чрезвычайных ситуациях



Косулю поймали, сфотографировали и осмотрели специалисты. Выяснилось, что животное клинически здорово

Косулю отпустили в лес. По словам специалистов, появление лесных животных и птиц в городе — это нередкое явление в последнее время. Специалисты предупреждают, что при обнаружении диких животных в городе не следует их подкармливать, так как они будут приходить к этому месту постоянно, а в городской среде могут пострадать.