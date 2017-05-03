В Речице вынесен приговор мебельщику, который брал предоплату, но заказы не выполнял

В Речицком районном суде вынесен приговор владельцу местной мебельной фирмы, от сделок с которой потеряли деньги около полусотни партнеров и заказчиков. В крупном мошенничестве обвиняется 47-летний житель райцентра, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».





По материалам уголовного дела, рассмотренным в суде, фирма, занимавшаяся изготовлением мебели, на заре становления работала практически безупречно. В райцентре имела одну точку приема заказов, которые благополучно обслуживала. Однако с 2010 года руководитель частного предприятия пошел на расширение, открыв еще два пункта по работе с клиентами в Речице и Гомеле.

— Расширив сеть приема заказов, объем которых увеличился в несколько раз, руководитель фирмы оставил без изменения штат и производственные мощности, работая в таком формате на протяжении четырех лет, — рассказывает заместитель прокурора района Павел Чириков, который поддерживал гособвинение в процессе.

По версии следствия, дальнейшее развитие ситуации напоминало принцип пирамиды. Если заказы выполнялись, то в основном за счет предоплаты новых клиентов. Однако, несмотря на внесенные задатки, десятки жителей Речицы и Гомеля так и не увидели своих гостиных, спальных и кухонных гарнитуров, столов и шкафов. Тем временем, партнеры фирмы, у которых она приобретала материалы для мебели, не увидели полного расчета за отгруженную продукцию. В общей сложности сумма причиненного ущерба достигла почти 50 тысяч рублей.

— Речичанин признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено 5 лет лишения свободы в ИК усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован, — сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.