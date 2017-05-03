ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице вынесен приговор мебельщику, который брал предоплату, но заказы не выполнял

04.05.2017 15:41 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Речицком районном суде вынесен приговор владельцу местной мебельной фирмы, от сделок с которой потеряли деньги около полусотни партнеров и заказчиков. В крупном мошенничестве обвиняется 47-летний житель райцентра, сообщает «СБ Беларусь Сегодня».


По материалам уголовного дела, рассмотренным в суде, фирма, занимавшаяся изготовлением мебели, на заре становления работала практически безупречно. В райцентре имела одну точку приема заказов, которые благополучно обслуживала. Однако с 2010 года руководитель частного предприятия пошел на расширение, открыв еще два пункта по работе с клиентами в Речице и Гомеле.

— Расширив сеть приема заказов, объем которых увеличился в несколько раз, руководитель фирмы оставил без изменения штат и производственные мощности, работая в таком формате на протяжении четырех лет, — рассказывает заместитель прокурора района Павел Чириков, который поддерживал гособвинение в процессе.

По версии следствия, дальнейшее развитие ситуации напоминало принцип пирамиды. Если заказы выполнялись, то в основном за счет предоплаты новых клиентов. Однако, несмотря на внесенные задатки, десятки жителей Речицы и Гомеля так и не увидели своих гостиных, спальных и кухонных гарнитуров, столов и шкафов. Тем временем, партнеры фирмы, у которых она приобретала материалы для мебели, не увидели полного расчета за отгруженную продукцию. В общей сложности сумма причиненного ущерба достигла почти 50 тысяч рублей.

— Речичанин признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено 5 лет лишения свободы в ИК усиленного режима с конфискацией имущества. Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован, — сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Барсукова.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если заказы выполнялись, то в основном за счет предоплаты новых клиентов. Однако, несмотря на внесенные задатки, десятки жителей Речицы и Гомеля так и не увидели...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Выносили топливо, инструменты. Трое уроженцев Орши обворовывали гаражи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика