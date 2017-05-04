Встреча Президента Беларуси с представителями китайских СМИ





Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая провел встречу с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации — участниками пресс-тура в Беларусь. Мероприятие состоялось во Дворце Независимости и стало ключевым событием в пресс-туре китайских журналистов. Всего во встрече с Александром Лукашенко приняли участие около 40 журналистов из крупнейших СМИ Китая, в том числе информационного агентства «Синьхуа», газет «Жэньминь Жибао» и «Чайна Дэйли», Центрального телевидения Китая, а также ряда других печатных, электронных и телевизионных ресурсов.





Первый масштабный пресс-тур в Беларусь китайских журналистов, которые представляют десять провинций, проходит 1-7 мая. Его участники посетили мемориальный комплекс «Курган Славы», завод «БелДжи» и БелаАЗ, индустриальный парк «Великий камень», Парк высоких технологий, предприятия «Озерицкий-Агро» и «Бабушкина крынка», другие культурные и социальные объекты и предприятия, а также побывали на XXI Международной специализированной выставке «СМІ ў Беларусі».

Лукашенко: в Европе не найдется более близкой Китаю страны, чем Беларусь

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации — участниками пресс-тура в Беларусь.

«Мировая экономика и политика стали, к сожалению, непредсказуемыми. Но вопреки мировым вызовам Беларусь и Китай создали мощные, прочные и надежные межгосударственные связи — отношения доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, — сказал Александр Лукашенко. — Пожалуй, не найдется в Европе более близкой Китаю страны, чем Беларусь».

Глава государства обратил внимание, что председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян, посещая недавно Беларусь, назвал страны железными братьями.

«И действительно, сегодня нашу дружбу, которая длится четверть века, а корнями уходит в более давнюю историю, мы называем всепогодной, — отметил Президент. — Мы достигли значимых результатов и в политике, поддерживая друг друга в международных организациях, и в экономике».

Беларусь и Китай уже реализовали десятки инвестиционных проектов в энергетике и строительстве, сейчас совместно создают индустриальный парк. В гуманитарной сфере идет обмен студентами, развивается сотрудничество в области науки и туризма. «Тем не менее считаю, что взаимодействие между Беларусью и Китаем должно быть еще более масштабным и динамичным. Именно поэтому нынешний год мы оцениваем как переломный в двусторонних отношениях», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко примет участие в саммите «Один пояс и один путь» в Пекине в середине мая

«Данный пресс-тур организован специально накануне саммита «Один пояс и один путь», в котором примет участие и Беларусь. На форуме будут рассматриваться глобальные вопросы, — сказал Александр Лукашенко. — По сути, сама инициатива «Один пояс и один путь» является исторической и перекраивает экономическую карту мира, создавая новые точки роста мировой экономики».

При этом Президент подчеркнул, что Китай при реализации данной инициативы не намерен навязывать свои интересы или заниматься торговой экспансией государств.

«Китай идет — и в этом особенность, никогда в мире такого не было — как дружественная страна, предлагая кредиты, инвестиции, самые передовые технологии в тех странах, через которые пройдет Шелковый путь», — констатировал Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что представители китайских СМИ во время пресс-тура в Беларусь уже посетили Китайско-белорусский индустриальный парк. Он должен стать одной из узловых площадок экономического пояса Шелкового пути. «Ведь неслучайно Си Цзиньпин назвал его жемчужиной этого масштабного проекта. «Великий камень» и является примером того, как Китай перекраивает экономическую карту мира. Он приходит, в частности, в Беларусь, мы с ним создаем здесь огромную индустриальную площадку, и следом сюда приходят самые передовые компании планеты, прежде всего Китайской Народной Республики, — отметил белорусский лидер. — Когда просчитывались результаты «Великого камня», мы полагали, что Беларусь только от экспорта продукции из этого парка получит приток валюты порядка $50 млрд».

Александр Лукашенко также рассказал, что во время его предстоящего визита в Китай запланирована встреча с Председателем КНР. «Мы обсудим не только актуальные вопросы международной повестки дня, но и в первую очередь темы, которые важны для продвижения нашего двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах», — обратил внимание глава государства.

Президент добавил, что организовать такой масштабный саммит непросто, ведь в нем примут участие лидеры многих стран. Особая нагрузка ляжет и на Председателя КНР Си Цзиньпина. «Когда проводишь такие мероприятия, всегда трудно, и занятость очень высокая. Но из тех представителей глав государств, которые прибудут в Китай, он будет встречаться с Президентом Беларуси. Это говорит о наших отношениях с вашим Председателем и отношениях между Беларусью и Китайской Народной Республикой», — заключил Александр Лукашенко.

Лукашенко подчеркивает важность визита в КНР для будущего отношений двух стран

В нынешнем году отмечается 25-летие установления белорусско-китайских отношений, и он должен стать переломным, отметил Александр Лукашенко. В этой связи предстоящий визит «будет очень важным», убежден глава государства. «Он будет важным для будущего, в плане совершенствования наших отношений, развития доверительного всестороннего стратегического сотрудничества», — сказал он.

Президент Беларуси на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином проинформирует, как идет развитие индустриального парка «Великий камень», затронет в числе прочих вопросы военно-технического, экономического сотрудничества, взаимодействия в области безопасности, в борьбе с терроризмом.

Еще одним шагом в развитии стратегического партнерства с Китаем станет участие Беларуси в саммите «Один пояс и один путь».

«У нас высочайший доверительный уровень взаимодействия. И будущий саммит — это свидетельство уровня наших отношений», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он добавил, что Беларусь была приглашена на него в числе первых.

Глава государства обратил внимание, что нынешнее руководство Беларуси и Китая должно создать фундамент двусторонних отношений для будущих поколений. «Новые поколения должны получить от нас не просто импульс, а солидный задел для дальнейшего движения по пути сотрудничества», — сказал Президент.

Межрегиональное сотрудничество должно стать двигателем отношений Беларуси и Китая — Лукашенко

Глава государства подчеркнул важность сотрудничества между регионами Беларуси и Китая. «Именно там находятся основные резервы взаимодействия. Ведь наверху решить можно многое в договоренностях между президентами, правительствами, ведомствами. А вот реализовать все это в полном объеме возможно только подтягивая конкретные провинции и регионы. Это хорошее не только дополнение в реализации договоренностей между руководством Китая и Беларуси, межрегиональное сотрудничество — хороший двигатель наших отношений», — отметил Александр Лукашенко.

Президент привел в пример взаимодействие между белорусскими и российскими регионами. «Я часто говорю, что, если бы не было межрегионального сотрудничества с Россией, у нас бы никогда не было таких союзнических отношений с этим государством», — заявил он.

Александр Лукашенко также заметил, что каждая область Китая по экономическому потенциалу сравнима с крепкой среднеевропейской страной. В частности, ВВП одной только провинции Гуандун составляет около $1,3 трлн.

Лукашенко: для экспорта белорусской продукции в Китай открывается новое окно возможностей

«Сегодня открывается новое окно возможностей для экспорта белорусской продукции в Китай», — заявил Александр Лукашенко. Стороны обсуждают значительную разницу в объемах белорусского экспорта в КНР и китайского импорта в Беларусь. Китайская сторона, как обратил внимание Президент, заинтересована в диверсификации торгово-экономических отношений таким образом, чтобы устранить дисбаланс.

Глава государства напомнил, что Беларусь уже начала поставлять на китайский рынок мясную и молочную продукцию, и она пользуется там популярностью благодаря высокому качеству.

Во время встречи обсуждались в том числе перспективы межрегионального сотрудничества. Александр Лукашенко, касаясь, в частности, развития контактов между Харбином, провинцией Хэйлунцзян (административным центром которого он является) и Витебской областью, отметил, что белорусская сторона заинтересована в более тесных отношениях. Имеется в виду приход на китайский рынок белорусских производителей, создание совместных предприятий.

Обсуждалось также участие Беларуси в экономическом поясе Шелкового пути и реализация проекта по строительству Китайско-белорусского индустриального парка, одной из его узловых площадок. Александр Лукашенко обратил внимание, что парк станет значительным подспорьем для белорусской экономики и в перспективе позволит практически удвоить ВВП.

Беларусь ожидает от отношений с Китаем еще большей результативности — Лукашенко

Александр Лукашенко рассказал о своем видении перспектив белорусско-китайских отношений. «Мы ждем от наших отношений еще больше результативности», — сказал Президент. Прежде всего речь идет об экономике, в частности о развитии Китайско-белорусского индустриального парка.

«Очень важно сейчас продвинуться в экономических вопросах, — отметил глава государства. — Нам очень важно более оперативно привлекать в индустриальный парк «Великий камень» предприятия с самыми передовыми технологиями — завтрашнего, а может и послезавтрашнего дня».

Председатель КНР Си Цзиньпин придает этому проекту большое значение, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства выразил надежду, что после предстоящей встречи в Пекине «индустриальный парк «Великий камень» получит дополнительное дыхание и развитие». Так, Беларусь рассчитывает на более быстрый приход инвесторов, прежде всего из КНР.

Президент напомнил, что к 25-летию установления дипломатических отношений уровень сотрудничества между Беларусью и Китаем достигли высокого уровня — «взаимовыгодного доверительного стратегического партнерства». По словам Александра Лукашенко, белорусская сторона очень ценит отношения с КНР, в том числе оказываемую с ее стороны кредитную поддержку окупаемых проектов. В Беларуси построено большое количество предприятий с участием китайских специалистов и на основе китайских технологий.

Открытый и искренний диалог является символом белорусско-китайских отношений — журналист «Чайна Дэйли»

Такое мнение высказал корреспондент газеты «Чайна Дэйли» Жэнь Ци по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации — участниками пресс-тура в Беларусь.

«Во время встречи был выстроен приятный, доброжелательный диалог между Президентом и нашими СМИ. Глава государства отметил, что Беларусь и Китай в различных областях поддерживают очень высокий уровень взаимодействия и партнерства. Мне понравилось, что ответы Александра Лукашенко были очень искренними, и мы благодарны за этот открытый диалог. Думаю, что он является символом наших белорусско-китайских партнерских взаимоотношений и свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между странами», — сказал Жэнь Ци.

Журналист отметил, что впервые посещает Беларусь, ему удалось побывать на нескольких белорусских предприятиях, познакомиться с достопримечательностями страны и ее столицей. «Для меня наиболее впечатляющей оказалась сама обстановка: чистый воздух, красивая природа и то дружественное, хорошее отношение, которое вы проявляете к нам. Вчера вечером мы с коллегами вышли за покупками и посмотрели, как живут ваши люди, как устроены ваши магазины и какие красивые у вас улицы. Нас очень впечатлила ваша городская культура — спокойный, умеренный образ жизни, нет никакой спешки», — констатировал он.

«Чайна Дэйли» — официальная китайская ежедневная газета на английском языке. Она была основана в 1981 году и распространяется по всему миру тиражом более 900 тыс. экземпляров, из них за рубежом — свыше 600 тыс.

Данное СМИ является единственной газетой Китая, занимающей лидирующие позиции в мировом информационном пространстве и имеющей один из самых высоких показателей воспроизведения в иностранных средствах массовой информации.

Журналист из Китая: Беларусь — пример того, как нужно создавать крепкие и дружественные связи со странами

Такое мнение высказал корреспондент Шаньдунской телерадиокомпании Юань Баого по итогам встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации — участниками пресс-тура в Беларусь.

«Ваш Президент очень хорошо знает Китай и осведомлен о достижениях в развитии нашей страны. Он очень точно и всесторонне рассказал о белорусско-китайском сотрудничестве, — сказал Юань Баого. — Александр Лукашенко является очень хорошим другом для нашей страны, ведь между нашими государствами сложилось крепкое сотрудничество. Мы должны дорожить им и продвигать его, потому что такие добрые, хорошие отношения между государствами очень важны для их народов. Мы должны брать пример с вас, вашего Президента, как необходимо создавать крепкие, дружественные связи между странами».

Цуй Цимин: пресс-тур журналистов из Китая и их встреча с Александром Лукашенко — исторические события

Такое мнение высказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

«Эти мероприятия имеют историческое значение. Они состоялись впервые за 25 лет дипломатических отношений между нашими странами. Ваша страна пригласила более 40 журналистов из различных регионов. Они имели возможность задавать вопросы Президенту об отношениях Беларуси и Китая, о том, как мы будем вместе строить экономический пояс Шелкового пути», — сказал Цуй Цимин.

Дипломат подчеркнул, что пресс-тур китайских журналистов в Беларусь и их встреча с Александром Лукашенко является важным шагом в развитии двустороннего сотрудничества. Журналисты впервые побывали в стране и смогли познакомиться с ее культурой и традицией, производственным потенциалом, изучить внешнюю и внутреннюю политику государства.

По материалам БЕЛТА.