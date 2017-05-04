Чем удивит нас MILEX‑2017

8‑я Международная выставка вооружения и военной техники MILEX‑2017 совсем скоро распахнет двери для участников и гостей. Один из крупнейших в Восточно-Европейском регионе оружейных форумов пройдет с 20 по 22 мая в Минске.





Исходя из опыта прошедших выставок MILEX, можно констатировать: интерес мировых производителей вооружения к белорусской выставочной площадке растет.

По результатам проводимой работы по привлечению потенциальных экспонентов поступило подтверждение на участие в нынешней выставке от 90 компаний из Беларуси, Германии, Казахстана, Китая, России, Словакии и Украины.

Свое участие в выставке уже подтвердили официальные делегации из Азербайджанской Республики, Народной Республики Бангладеш, Арабской Республики Египет, Кыргызской Республики, Китайской Народной Республики, Федеративной Республики Нигерия, Российской Федерации, ряда других стран. Всего в работе минского форума запланировано участие 55 официальных делегаций из 27 государств.

По приглашению руководителей организаций Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики выставку также посетят делегации иностранных оборонных компаний, с которыми белорусские предприятия налаживают или поддерживают связи по вопросам научно-технической или производственной кооперации.

Организаторы сделали все для того, чтобы в этом году программа нашей оружейной выставки была еще более масштабной, развернутой, насыщенной событиями.

Официальная церемония открытия, которая станет своеобразным прологом MILEX‑2017, состоится 20 мая на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск‑1. Зрители смогут насладиться ярким и красочным шоу, которое пройдет на земле и в воздухе.

Творческий подход к подготовке сценария позволил наполнить программу торжественного открытия выставки номерами и оригинальными танцевальными постановками, некоторые из них будут исполнены впервые. Это и песочное шоу, и «вальс» бэтээров, и совместное выступление военнослужащих роты почетного караула с детским эстрадным коллективом — в единой композиции они постараются совместить торжественные ритмы плац-концерта и танцевальной степ-композиции.

В боевом эпизоде и демонстрационных показах будет задействована современная военная техника, состоящая на вооружении наших Вооруженных Сил, а также перспективные образцы, которые планируются к поставке в войска.

Демонстрационный показ возможностей колесной автотехники на участке местности, оборудованном препятствиями, откроет спортивная команда Минского автомобильного завода «МАЗ-СПОРТавто». Спортсмены шесть раз участвовали в ралли-рейдах «Париж — Дакар» и в нынешнем году ворвались в элиту мирового автоспорта, заняв шестое место в ралли «Дакар‑2017».

В демонстрационных заездах также примет участие легкобронированная техника ОАО «140‑й ремонтный завод» и ОАО «МЗКТ», тактические автомобили семейства 6001 ОАО «МЗКТ».

Генеральная репетиция торжественной церемонии открытия выставки MILEX‑2017 состоится 16 мая 2017 года на территории аэродромного комплекса аэропорта Минск‑1.

Организаторы выставки наряду с современными образцами продукции военного назначения и перспективными разработками разместят на открытой площадке аэродромного комплекса аэропорта Минск‑1 ретроэкспозицию военной техники времен Великой Отечественной войны. Это танки Т‑34-76, Т‑34-85, ИС‑2, ИС‑3, БТ‑7, КВ‑1, самоходные установки СУ‑100-10 и ИСУ‑152, ствольная и реактивная артиллерия БМ‑13 («катюша»), 76‑мм пушка ЗИС‑3 и 45‑мм противотанковая пушка.

* * *

Одной из важных составляющих выставки MILEX станет и ее деловая программа. Заседания Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству (МКВЭС) ОДКБ и Координационного совета уполномоченных органов государств — членов ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности запланированы на 21 и 22 мая.

А работу 7‑й Международной научной конференции по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения откроет пленарное заседание, запланированное на 20 мая на территории многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена». В формате секционных заседаний конференции, которые должны пройти на базе организаций оборонного сектора экономики, будет рассмотрено девять тематических направлений.

Подготовил старший лейтенант Сергей Деминский, «Ваяр»