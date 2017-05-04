В эти дни на базе 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады под руководством генерал-майора Павла Тихонова проходит состязание на лучшее разведывательное отделение Вооруженных Сил Республики Беларусь. Воины-разведчики в составе команд от Северо-Западного и Западного оперативных командований на протяжении недели демонстрируют силу, выносливость и ловкость. Лучшие из них смогут попасть в сборную Вооруженных Сил для участия в международном конкурсе разведывательных подразделений «Отличники войсковой разведки», который будет проходить в рамках «АрМИ-2017» в Новосибирске (Российская Федерация).





— Товарищи разведчики, уровень подготовки команд на предстоящем конкурсе в Новосибирске высокий, — подчеркнул на открытии состязания генерал-майор Павел Тихонов. — Поэтому помните, что успеха добивается тот разведчик, который работает на пределе человеческих способностей. Я желаю всем успехов и отличных результатов.

Главный судья состязания подполковник Сергей Кандратеня отметил, что при его организации постарались в комплексе совместить все то, что должны уметь разведчики, чтобы как можно лучше проверить их навыки и умения:

— Команды прошли предварительный отбор в своих оперативных командованиях, поэтому можно смело заключить, что сегодня соревнуются лучшие из лучших. Всего предусмотрено пять этапов, они позволят проверить не только боевую выучку разведчиков, их силу и выносливость, но и умение действовать в команде.





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На всех этапах состязания разведчики действовали в полной боевой экипировке. В зависимости от спектра выполняемых ими задач она может несколько разниться. Неизменным оставался лишь вес экипировки — он составляет не менее 25 килограммов: это вооружение, минно-взрывные и инженерные средства, вещевое и медицинское имущество, а также сухой паек на одни сутки. Кроме того, можно было включить в экипировку (по желанию) дополнительное имущество, необходимое для преодоления этапов. Но подчеркнем: любой дополнительный элемент увеличивает ее массу, которая сказывается на общем результате команды. Ведь все заявленное имущество судьи могут проверить в любой момент на каждом этапе.

В ходе первого этапа — его основными элементами было десантирование и выход в район разведки, а также проведение засады — стало ясно, что парни приехали на полигон не просто себя показать и на других посмотреть. Они приехали за победой!





Сразу после десантирования разведчики, вооружившись азимутальными карточками и компасами, выдвинулись в район разведки. Им предстояло совершить десятикилометровый марш по пересеченной местности. Причем не просто пройти эту дистанцию — еще и найти пять контрольных точек, на двух из которых командир отделения и старший разведчик с помощью лазерного прибора разведки (ЛПР‑1) определяют координаты указанных объектов, а разведчик-радиотелеграфист выходит в эфир и передает их в центр. Кроме того, сам этап выполнялся на скорость — следовательно, передвигались разведчики исключительно бегом.

За нарушение боевого порядка, несоблюдение мер маскировки, обнаружение кого-либо из разведчиков начислялись штрафные баллы. Также их можно было получить за невыход группы на одну из контрольных точек на маршруте движения.

— Учитывая тот факт, что передвигаться разведчики на открытой местности не должны, такие участки приходилось обходить, — рассказал на финише тренер команды ЗОК старший лейтенант Владислав А. — На маршруте их было предостаточно, поэтому во время выхода в район разведки парням пришлось «навернуть» километров пять лишних. Кроме того, при движении по азимутам ошибка в один градус на таких дистанциях дает погрешность в сто метров.

После финиша команды, измученные такой «прогулкой», отправились проводить засаду. Целью был автомобиль фельдъегерско-почтовой службы, который двигался по лесной дороге.

Внезапно тишину леса нарушили автоматные очереди, а воздух наполнился густым запахом пороха. Сторонний наблюдатель мог сразу и не понять, что произошло… А случилось следующее: снайпер «снял» водителя, остальная группа быстрыми, отточенными движениями захватила пленного и имеющиеся при нем документы. На все про все было затрачено чуть более минуты. Эффект внезапности достигнут, задача выполнена на отлично!





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Весьма зрелищным был второй день состязания. Начинался он с «тропы разведчика», которая является точной копией «тропы» в Новосибирске. Ее создали у нас специально для подготовки к состязаниям «АрМИ-2017».

Чтобы преодолеть ее, каждой команде предстояло проявить силу и выносливость, умение слаженно работать в команде. Кроме различных препятствий и ловушек, участников ждали засады ­противника и заминированные участки.





Здесь им пришлось и побегать, и попрыгать, и по-пластунски поползать… Все элементы парни старались выполнить на пределе возможностей, ведь каждая секунда была на счету.

— Многометровые кирпичные и каменные стены, траншеи и лазы, малозаметные препятствия и ограждения из колючей проволоки, подвесные мосты и динамическая стенка — всего двадцать четыре элемента делают эту дистанцию не просто сложной, а очень сложной, — отметил тренер команды СЗОК гвардии старший лейтенант Александр К. — Без должной физической подготовки преодолеть «тропу» непросто. Каждый элемент продуман так, чтобы выжать из тебя все соки и проверить на прочность.

Команды передвигаются по «тропе разведчика» с соблюдением боевого порядка и прикрытием тех, кто преодолевает очередное препятствие. Также каждый разведчик должен держать в поле зрения свой сектор и быть наготове немедленно отреагировать в случае нападения противника. За каждое нарушение — штрафные баллы. Равно как и за потерю любого элемента экипировки.

…После преодоления такой непростой дистанции разведчики отправились сдавать нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской, тактической, специальной подготовке, а также радиационной, химической и биологической защите.





А командиров отделений вместе с механиками-водителями в это время ждало очередное испытание — конкурс механиков‑водителей. Им предстояло выполнить зачетное упражнение «Вождение боевой машины пехоты (БМП‑2) в сложных условиях местности».

Протяженность маршрута зачетного упражнения с естественными и искусственными препятствиями составляет 5,6 километра. Трасса этого этапа непростая и включает в себя семь элементов: макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, брод, проход между столбами на подъеме и спуске, место остановки на подъеме и спуске, участок заграждений и маневрирования и противотанковый ров с проходом.





Кроме того, механики-водители осуществляли погрузку боевой машины пехоты на железнодорожную платформу с торцевой аппарели и выгрузку БМП с нее, а также погрузку боевой машины пехоты на большегрузный полуприцеп и выгрузку с него.

— Самым сложным элементом на этом этапе считаю погрузку техники на железнодорожную платформу, — признался механик-водитель гвардии рядовой Илья Абраменко. — Платформа узкая — и чтобы точно погрузить боевую машину пехоты, надо очень постараться. Машина громоздкая, а работа тут почти ювелирная. Очень многое на погрузке зависит от четких действий командира. Необходимо не только хорошо чувствовать свою машину, но и знать команды и оперативно на них реагировать. Слаженная работа в тандеме — залог успешного выполнения задачи.





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Впереди у разведчиков еще два этапа состязания — стрельба из штатного оружия и отрыв от преследования противником. Во время отрыва им предстоит совершить марш-бросок по пересеченной местности с боевой стрельбой протяженностью три километра. После этого судьи смогут подсчитать суммарные баллы, набранные командами в ходе состязания, и объявить победителя.

Подробнее о том, как разведчики боролись за звание лучшего разведывательного отделения Вооруженных Сил Республики Беларусь, читайте в ближайших номерах «Белорусской военной газеты. Во славу Родины».

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора