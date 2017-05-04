Враг не пройдёт

Совсем недавно на Гожском и Обуз-Лесновском полигонах отгремели орудийные залпы. Военнослужащие 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады участвовали в командно-штабном учении. В ходе мероприятий боевой подготовки гвардейцы выполняли специальные задачи: несение службы на блокпостах, блокирование и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, штурм населенного пункта.





…Армейский джип трясся на ухабистой дороге Обуз-Лесновского полигона. Добротный внедорожник уверенно преодолевал неровности рельефа. Вокруг раскинулось продуваемое ледяным ветром бескрайнее поле. Оно уже отошло от зимней спячки, покрылось скудной растительностью. Именно здесь и замаскировались мотострелки и танкисты 11 омбр.

Правда, добраться до их позиций и оценить весь размах фортификационных работ было непросто. Путь к блокпосту гвардейцев преграждали несколько шлагбаумов и десяток вооруженных бойцов. Внимательно осмотрев наше транспортное средство и проверив документы, они пропустили нас дальше.





Еще сотня метров, и вот мы у укреплений. Блокпост ощетинился мощными танковыми орудиями и 30‑миллиметровыми пушками боевых машин пехоты. Где-то из глубины зигзагообразной линии траншей смотрели в поле стволы автоматов. Настоящая крепость, хоть и без мощных каменных стен.

«Не хотел бы я брать ее штурмом…» — подумалось мне, когда я смог оценить весь масштаб укреплений.

Однако условный противник совсем не собирался пасовать перед эшелонированной обороной. Буквально через минуту на фланге послышались разрывы — это «боевики» открыли минометный огонь. А через несколько мгновений с противоположной стороны вдруг раздался характерный треск автоматных очередей. Но гвардейцы были готовы к подобным сюрпризам от неприятеля. Место, из которого вели огонь по позициям мотострелков, накрыл настоящий огненный вал.





Тревожная мелодия боя достигла своего пика. Нападавших стали брать в клещи. Врагу пришлось поспешно ретироваться.

Но и на этом его беды в тот день не закончились. Беспилотник, который все это время барражировал в небе, обнаружил транспорт, на котором передвигались бойцы условного НВФ. Информация за считаные мгновения поступила командиру механизированного батальона.

Его решение не заставило себя ждать. Взревели мощные двигатели БМП‑2, гвардейцы выдвинулись на перехват неприятеля. Вскоре его автомобили были захвачены.





…Параллельно с этим на Гожском полигоне военнослужащие другого батальона 11 омбр сдерживали натиск НВФ, которое прорвалось сквозь условную государственную границу. Мощными залпами танковых орудий и ударами с воздуха воины-гвардейцы уничтожили противника. К слову, управление этим подразделением командир бригады осуществлял с Обуз-Лесновского полигона (а это более 150 километров). Умение действовать самостоятельно, в отрыве от главных сил стало одной из основных тем учения.

В это время местные «коллеги террористов», которые еще не знали о событиях, развернувшихся западнее, задумали диверсию. Их целью стала газораспределительная станция. Однако ее заблаговременно взяло под охрану одно из подразделений 11 омбр.

Из леса неподалеку послышались выстрелы. Люди в масках и камуфляже атаковали объект. Гвардейцы встретили нападающих огнем. Завязался скоротечный бой. На помощь мотострелкам выдвинулся мобильный резерв. Противник отступил.





Стало тихо… У гвардейцев — небольшая передышка. А день уже клонился к закату…

— Совсем скоро домой, остался буквально месяц до увольнения в запас, — рассказал гвардии сержант Максим Брилюк в перерыве учебного боя. — Почти за полтора года мы с парнями побывали на многих учениях — и все равно каждый раз интересно, узнаем что-то новое. Сейчас вот тоже действуем в непривычной обстановке. Когда служишь в таком ритме, не замечаешь, как летит время.

— Действительно, мы постоянно занимаемся боевой учебой, — поддержал товарища гвардии сержант Павел Липко. — Здесь уж точно не заскучаешь. Кстати, ведь и ночью противник нам точно покоя не даст… Поэтому, вы уж извините, мы пойдем.

И бойцы двинулись на передовые рубежи. Впереди у них долгая ночь и куда более сложный день. Ведь учение только набирало обороты…

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора