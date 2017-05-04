Завершился отборочный этап соревнований для участия белорусских специалистов зенитных ракетных войск в конкурсе «Ключи от неба» в рамках «Армейских международных игр — 2017», который начнется в июле на российском полигоне Ашулук. В мастерстве состязались боевые расчеты зенитных ракетных дивизионов и командных пунктов 1‑го и 115‑го зенитных ракетных полков, в/ч 30151 и 55719.

Лучшие результаты, к заслуженной гордости руководителя данного армейского коллектива полковника Олега Коновалова, показали подразделения 115 зрп. К участию в конкурсе отобраны боевой расчет зенитного ракетного дивизиона, которым на международных соревнованиях будет командовать майор Григорий Архипов, и боевой расчет командного пункта полка — им в Ашулуке будет командовать полковник Олег Коновалов.

Успехов вам, наши стражи неба!

Елена Романова, «Ваяр»