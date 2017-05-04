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Повышая слаженность штабов

04.05.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Вчера на базе 2‑й инженерной бригады завершилась совместная штабная тренировка инженерных войск. Она прошла под руководством начальника инженерных войск Вооруженных Сил — начальника управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил полковника Андрея Куракова.

Данная тренировка проводилась с офицерами управления инженерных войск Генерального штаба Вооруженных Сил, Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций Вооруженных Сил, начальниками инженерных служб оперативных командований, органами управления воинских частей инженерных войск, подчиненных центральным органам военного управления. Подобное мероприятие проводится ежегодно.

— Результаты совместной штабной тренировки показали, что наши офицеры способны рационально планировать действия и распределять подчиненные силы при решении различных задач. При этом мы добились максимально детальных расчетов выполняемых задач инженерного обеспечения, — отметил полковник Андрей Кураков. — Подобные тренировки позволяют также добиться слаженности в работе должностных лиц от пункта управления начальника инженерных войск до пунктов управлений командиров воинских частей.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр»

 
 
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