Два с половиной года назад гвардии подполковник Сергей Хайбуллин был назначен начальником штаба — первым заместителем командира 841‑й гвардейской группы артиллерии 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. А несколько месяцев назад он возглавил данную группу артиллерии. Полевой выход, во время которого нам удалось пообщаться с ­Сергеем Игоревичем, стал для него первым в роли командира воинской части.

— Уже освоились в новой должности?

— Первое время сложно бывает на любом новом месте. Признаюсь, что процесс становления в качестве командира группы еще продолжается. Иногда возникают самые неожиданные вопросы, которые приходится оперативно решать и с которыми ранее в процессе службы не сталкивался. Хозяйственные, к примеру, или по работе с личным составом, с членами семей военнослужащих… Командиру воинской части приходится в этом плане быть хорошим психологом, а порой и дипломатом.





Тем не менее понемногу привыкаю, набираюсь опыта. Думаю, что скоро все войдет в нормальную колею.

— В вашей семье были профессиональные военные?

— Нет, родился я в простой рабочей семье в Пинске. Родители мечтали, чтобы я поступил в Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в Горках. Но мне с детства очень хотелось быть самостоятельным. Вот и решил поступать в Военную академию Республики Беларусь. Желание осуществил в 1998 году. Выбор остановил на факультете ракетных войск и артиллерии — и ни разу не пожалел, что связал судьбу с данным родом войск.

Артиллерия — оружие коллективное. В боевой работе офицеров‑артиллеристов крайне важны такие качества, как взаимопонимание, взаимовыручка.

— А была возможность как-то изменить офицерскую судьбу?

— В 841‑й гвардейской группе артиллерии с момента распределения по окончании Военной академии я прошел путь от командира взвода до начальника штаба — первого заместителя командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Потом была учеба на командно-штабном факультете нашей академии. После окончания КШФ я служил в оперативном отделении штаба 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. С 2014 по 2016 год был начальником штаба — первым заместителем командира 841‑й гвардейской группы артиллерии.

Мне приятно продолжить службу в воинской части, в которой прошла моя офицерская юность, где сложился прекрасный офицерский коллектив, существует немало добрых традиций, которые я обязательно постараюсь поддерживать и развивать.

— Собираетесь ли вводить какие-либо новшества?

— Совершенствовать учебный процесс личного состава необходимо постоянно. Но главное, на мой взгляд, нельзя делать резких движений.

Да, есть у меня некоторые предложения, задумки, но ломать систему, откровенно говоря, не собираюсь. Буду идти последовательно и не спеша, чтобы скоропалительная перестройка не отразилась отрицательно на людях и, соответственно, на решении учебно-боевых задач.

— А какие задачи вы считаете для себя первоочередными, наиболее важными?

— Чтобы успешно выполнять плановые задачи по боевой подготовке, в воинской части должна быть полная укомплектованность офицерским составом. Без профессионалов боевую работу не сделаешь. Если командиры будут четко выполнять обязанности, то и остальной личный состав сделает все как надо.

Добавлю, что для подготовки офицеров‑артиллеристов в группе имеется хорошая учебно-материальная база: оборудован малый артиллерийский полигон, создан компьютерный и другие учебные классы. Большое внимание в учебной работе уделяем вопросам соблюдения требований техники безопасности.

Второе — это должное качество обучения офицерами подчиненных: военнослужащих срочной службы, а также граждан, проходящих службу в резерве. Меня радует, что среди офицеров 841‑й гвардейской группы артиллерии немало умелых наставников. А чтобы не быть голословным, в качестве примера приведу несколько фактов.

В 2015/2016 учебном году батарея гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1, которой командует гвардии капитан Александр Трапинко, заняла второе место в конкурсе артиллерийских батарей постоянной готовности. В этом прежде всего заслуга командного состава подразделения.

Успешно идет процесс подготовки по военно-учетным специальностям граждан, проходящих военную службу в резерве. Ну а самый приятный момент заключается в том, что по итогам прошлого учебного года 841‑ю гвардейскую группу артиллерии отметил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Геннадий Козловский.

Считаю, что в нашей воинской части заложены хорошие основы для совершенствования ратного мастерства, повышения показателей боевой подготовки военнослужащих.

— Какой бы вы хотели видеть вверенную воинскую часть через определенный промежуток времени — скажем, спустя год?

— Как командир хочу, чтобы созданная за последние годы система подготовки личного состава работала как хорошо отлаженный механизм. Чтобы ряды офицеров пополнялись высококвалифицированными специалистами, способными выполнить любые задачи. Чтобы командиры успешно учились сами и уверенно обучали ратному мастерству военнослужащих срочной службы и резервистов. Чтобы ребята, проходящие срочную службу в 841‑й гвардейской группе артиллерии, гордились своей воинской частью. А граждане, прошедшие службу в резерве на базе группы, твердо усвоили навыки, полученные в учебных классах и на полигонах.

Мне как командиру воинской части еще немало предстоит сделать, чтобы вывести работу группы на такой уровень. И для этого я готов приложить все возможные усилия!

Беседовал Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова