Новый этап патриотического проекта «Цветы Великой Победы» стартовал в Беларуси. Масштабная социальная акция призвана укрепить единство белорусского народа, консолидировать граждан, отдать дань доблести и мужеству героев, сражавшихся за свободу родной земли в годы Великой ­Отечественной войны. Во время проведения мероприятий проекта во всех регионах Беларуси активисты БРСМ будут проводить флеш-акции «Спасибо за жизнь», «Полевая почта», «Мы — белорусы, мирные люди», организуют молодежные творческие эстафеты и театрализованные постановки «Цветы Великой Победы». Пройдут конкурсы рисунков, стихов, сочинений, песен, будут созданы тематические выставки и интерактивные экспозиции. Названный проект впервые проходил в Беларуси в год 70‑летия Победы и Год молодежи по инициативе БРСМ и был поддержан Президентом страны. Молодежная инициатива переросла в национальный проект.

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