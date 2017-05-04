Задание: мост восстановить!

Слуцк, знаменитый на весь мир своими уникальными поясами, встретил меня по-настоящему теплой весенней погодой. Город, расположенный в 100 километрах южнее Минска, по праву можно считать неофициальной столицей военных железнодорожников. Здесь дислоцируется одна из крупнейших воинских частей нашей страны — 30‑я отдельная Краснознаменная железнодорожная бригада. С уверенностью можно сказать, что она составляет основу транспортных войск Беларуси. По приезде в Слуцк отправляюсь на полигон Лесище, где ратное мастерство в ходе тактико-специального учения (ТСУ) демонстрируют воины 259‑го отдельного мобильно-восстановительного железнодорожного батальона.





Командует батальоном подполковник Евгений Рудько. Вся служба офицера неразрывно связана с транспортными войсками. После окончания Военно-транспортного университета железнодорожных войск в Российской Федерации Евгений Евгеньевич прибыл в 30 ождбр. Прошел все ступеньки карьерного роста, с декабря 2015 года возглавил один из батальонов слуцкого соединения.

К слову, 24 апреля нынешнего года 259‑й отдельный мобильно-восстановительный железнодорожный батальон отметил 15‑ю годовщину со дня основания.

Этот батальон предназначен для выполнения задач по скоростному восстановлению движения при разрушениях объектов транспортной инфраструктуры.

— Несмотря на молодость, наша воинская часть уже успела достойно проявить себя, — рассказал подполковник Евгений Рудько. — Мы участвовали в крупномасштабных учениях, выполняли учебно-производственные задачи на объектах по демаркации Государственной границы Республики Беларусь в Ошмянском районе, при наведении мостов из комплекта НЖМ‑56 в Новополоцке, Верхнедвинске, Осиповичах. В ходе тактико-специальных учений бойцы батальона навели 95‑метровый пешеходный наплавной понтонный мост через реку Неман в Гродно, что позволило обеспечить реконструкцию Старого моста, находившегося в эксплуатации без ремонта с 1947 года. Кроме того, наши военнослужащие производили ремонт различных подъездных путей на территории страны.