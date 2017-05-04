МИНСК, 4 мая — Sputnik. Две советские подводные лодки серии "Щ" времен Великой Отечественной войны обнаружены на дне Финского залива, передает портал "Невские новости" .

Субмарины были обнаружены в рамках поисковой экспедиции "Поклон кораблям Великой победы", которая проводила подводные поиски на дне залива недалеко от Санкт-Петербурга.

Сообщается, что обе подлодки принимали участие в военных операциях времен 1942-43 годов, однако подорвались на немецких минах и затонули вместе с экипажами. Одна из лодок, Щ-320, найдена на 46-метровой глубине, вторая — Щ-406 — покоится на глубине в 60 метров.

Щ-320 в последнем походе командовал капитан 3-го ранга Иван Вишневский. Лодка за свою боевую историю потопила несколько судов и стала краснознаменной. Щ-406, также награжденная орденом Красного Знамени, была более "урожайной" на потопленные транспорты неприятеля и несколько раз уходила из-под глубинных бомбежек. Командир лодки, капитан-лейтенант Евгений Осипов, стал Героем Советского Союза.

Дизель-электрические подлодки серии "Щ", которые моряки называли "щука", строились в СССР в 30-40-х годах прошлого столетия и зарекомендовали себя как маневренные и живучие. Всего было построено 44 субмарины типа "Щ" шести серий, 31 из них погибла в бою.