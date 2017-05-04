ВЧЕРА
Картина дня 4 маяПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая во Дворце Независимости встретился с представителями китайских центральных и региональных средств массовой информации
- участниками пресс-тура в Беларусь. Пресс-тур в Беларусь журналистов центральных и региональных СМИ Китая и их встреча с Президентом Александром Лукашенко являются историческими событиями
. Такое мнение высказал сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.Министерство иностранных дел подготовило видеоролик о безвизовом режиме в Беларуси.Министерство иностранных дел Беларуси выразило Чрезвычайному и Полномочному Послу Франции в Беларуси Дидье Канессу решительный протест в связи с обыском белорусской национальной команды по хоккею.Все организации здравоохранения Беларуси в 2017 году подключатся к системе телемедицинского консультирования
, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.Коммерческие аптеки смогут подключаться к системе электронного рецепта с конца сентября
. Об этом сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан.Министерство здравоохранения Беларуси планирует полностью обеспечить докторами поликлиники республики.Скрининги онкозаболеваний будут проводиться во всех регионах Беларуси
.Все поликлиники областных центров Беларуси к концу года будут выдавать электронные рецепты
, сообщил руководитель отдела организационно-методического и системно-технического сопровождения информатизации здравоохранения РНПЦ медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Семен Поляков во время онлайн-конференции в пресс-центре БЕЛТА.Презентация спецпроекта БЕЛТА "Минск
и минчане", посвященного 950-летию белорусской столицы, прошла сегодня на XXI Международной специализированной выставке "СМI ў Беларусі".Перечень международных спортивных мероприятий в Беларуси в 2017 году дополнен пятью событиями
.В Вильнюсе в Национальном музее "Дворец великих князей литовских" состоялось торжественное открытие международного выставочного проекта "Дорогами Скорины с Белгазпромбанком"
, приуроченного к 500-летию белорусского книгопечатания. Центральным экспонатом выставочного проекта стала "Малая подорожная книжица" из корпоративной коллекции Белгазпромбанка - единственный экземпляр книги в Беларуси.В Государственном музее военной истории Беларуси
4 мая состоялось торжественное открытие ведущего экспозиционно-выставочного комплекса "Знамя Победы"
.Спортивный телеканал "Беларусь 5", который входит в медиахолдинг Национальной государственной телерадиокомпании, меняет имидж
. В первый день чемпионата мира по хоккею, 5 мая, зрителей спортивного канала "Беларусь 5"
ожидают изменения.СЕГОДНЯ
анонс основных событий 5 маяОнлайн-конференция на тему "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" пройдет на сайте БЕЛТА с 11.00 до 12.00. На вопросы ответит директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения при Совете Министров Геннадий Болбатовский. Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться после 11.00.В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Об обеспечении общественной безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций в период проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы" (представители Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь). Начало в 11.00.В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "Государственная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны" (представители Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь, ветеранских организаций). Начало в 12.00.В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении в г.Минске велокарнавала "VIVA РОВАР 2017" (13.05) (представители Министерства спорта и туризма Республики Беларусь). Начало в 14.30.ЗАВТРА
знаменательные даты 6 мая95 лет назад президиум ЦК КП(б)Б принял постановление об издании в Минске теоретического и политического журнала "Вперед". Сейчас журнал "Беларуская думка". 110 лет назад родился Гастелло Николай Францевич (1907-1941), летчик, Герой Советского Союза (1941). 26 июня 1941 г. во время бомбардировки вражеской танковой колонны на шоссе Молодечно-Радошковичи Гастелло с членами экипажа направил свой горящий самолет на скопление вражеских танков, автомашин и бензоцистерн, которые взорвались вместе с самолетом. На шоссе Минск-Вильнюс около г.п. Радошковичи установлен памятник подвигу экипажа.95 лет назад родился Этуш Владимир Абрамович, российский артист театра и кино, народный артист СССР (1984). Актер Московского театра им.Вахтангова, ректор Высшего театрального училища им.Б.В.Щукина. Снимался в фильмах "Адмирал Ушаков", "Кавказская пленница", "Двенадцать стульев", "Иван Васильевич меняет профессию" и др. 85 лет назад родился Белявский Александр Борисович, российский артист кино, народный артист Российской Федерации (2003). Снимался в художественных фильмах "Иду на грозу", "Их знали только в лицо", телевизионных фильмах "Крах инженера Гарина", "Место встречи изменить нельзя" и др. Умер в 2012 году.15 лет назад в микрорайоне Уручье города Минска открылся Государственный музей военной истории Республики Беларусь.***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире, календарь знаменательных дат и событий на месяц можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: 327-78-77, e-mail: marketing@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. 327-24-87.БЕЛТА.-0-
Теги
: Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРАКартина дня 4 маяПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая во Дворце Независимости встретился с представителями китайских центральных и...
Комментарии