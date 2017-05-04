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Онлайн-конференция "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" пройдет сегодня на сайте БЕЛТА

05.05.2017 07:18 — Новости Общества | БелТА  
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Онлайн-конференция "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" пройдет сегодня на сайте БЕЛТА
Фото из архива
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Лето-2017: укрепить здоровье и отдохнуть" пройдет на сайте БЕЛТА сегодня с 11.00 до 12.00.Летние месяцы ассоциируются с отпуском у взрослых и каникулами у детей. Всем хочется провести лето с максимальной пользой: укрепить здоровье, отдохнуть, получить новые впечатления. Многие белорусы отдают предпочтение не заграничным курортам, а санаториям и детским лагерям республики. К услугам желающих отдохнуть и подлечиться - 113 санаторно-курортных и 211 оздоровительных организаций. Активно идет подготовка стационарных оздоровительных лагерей к приему детей. Какова стоимость путевок в белорусские санатории на лето, и можно ли их еще приобрести в свободной реализации? Какие самые популярные платные услуги здравниц у иностранцев и белорусов? Будет ли развиваться в санаториях питание по принципу шведского стола? Какие эксклюзивные виды услуг внедряют здравницы? Какова готовность оздоровительных лагерей к приему детей, и укомплектованы ли они квалифицированным персоналом? Сколько составляет дотация на детские путевки? Какова заполняемость студенческих санаториев-профилакториев? На эти и другие вопросы ответит директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения при Совете Министров Геннадий Болбатовский.Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ONLINE КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 5 мая после 11.00.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Летние месяцы ассоциируются с отпуском у взрослых и каникулами у детей. Всем хочется провести лето с максимальной пользой: укрепить здоровье, отдохнуть, получить...

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