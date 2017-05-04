|
Победителей ХІII Национального конкурса печатных СМИ "Золотая Литера" назовут сегодня в Минске
05.05.2017 07:05 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей ХІII Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера" назовут сегодня в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.Всего 258 заявок поступило на конкурс от печатных СМИ, а также отдельных журналистов и творческих работников печатных СМИ. Заявки республиканские и областные печатные СМИ, информационные агентства, пресс-службы подали по следующим номинациям: "Лучшие материалы общественно-политической тематики", "Лучшие материалы экономической тематики", "Лучшие материалы социальной тематики", "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни", "Лучшие материалы культурной и историко-краеведческой тематики", "Лучший интернет-проект".Для районных, городских и многотиражных печатных средств массовой информации были предложены номинации: "Лучшие материалы общественно-политической тематики", "Лучшие материалы социально-экономической тематики", "Лучшие материалы по тематике спорта и здорового образа жизни", "Лучшие материалы культурной и историко-краеведческой тематики", "Лучший интернет-проект".Кроме того, для представителей всех СМИ объявлены четыре общие номинации: "Лучшие материалы молодежной, детско-юношеской тематики", "Лучшие материалы для досуга", "Лучшие материалы научно-популярной тематики", "Дебют".В группе персональных номинаций будут названы "Лучший репортер республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств", "Лучший репортер районных, городских, многотиражных печатных СМИ", "Лучший обозреватель", "Лучший фотокорреспондент республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств", "Лучший фотокорреспондент районных, городских, многотиражных печатных СМИ", "Лучшая авторская колонка, блог печатных СМИ, информагентств".На конкурсе станут известны обладатели двух Гран-при - за лучший творческий проект года районных, городских, многотиражных печатных СМИ и лучший творческий проект года республиканских, областных печатных СМИ, информационных агентств.Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и памятными знаками-символами "Золотая Литера".Основными целями конкурса являются всемерное содействие развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств страны, актуализация значимых тематических направлений деятельности печатных СМИ по реализации государственной информационной политики, повышение профессионального и идейно-содержательного уровня печатных СМИ, стимулирование творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства печатных СМИ, а также пресс-секретарей и работников пресс-служб органов государственного управления и организаций.Организатором конкурса является Министерство информации Беларуси. Инструкция участия в ХІII Национальном конкурсе печатных СМИ "Золотая Литера" размещена на официальном сайте ведомства.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего 258 заявок поступило на конкурс от печатных СМИ, а также отдельных журналистов и творческих работников печатных СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии