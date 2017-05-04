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На смену солнцу - снег. Погода в Витебске в большие выходные
05.05.2017 07:23 — Новости Общества | Tut.by
Прогноз синоптиков
В субботу, 6 мая, в Витебске днем до +19 °С, солнечно, без осадков. Идиллию, правда, немного испортит ветер с порывами до 15 метров в секунду.
А в воскресенье, 7 мая, возможен дождь. Ночью и днем столбик термометра покажет одинаковые значения: +7… +9 °С.
В понедельник, 8 мая, дневная температура воздуха — до +7 °С, облачно, возможен дождь.
Во вторник, 9 мая, с утра, когда намечены праздничные мероприятия, погода обещает смиловаться: будет облачно с прояснениями, без осадков. А к вечеру пойдет мокрый снег, дискомфорта добавит северный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Утром — до +4 °С, днем — до +7°С, а к вечеру похолодает до +2 °С.
Рабочая среда, 10 мая, по предварительным прогнозам, начнется с мокрого снега.
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