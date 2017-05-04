Скандал с хоккеистами, монологи известных сидельцев и китайская долбилка - все за вчера

Доброе утро!

Я живу в новостройке. И вокруг меня очень много нехороших людей, которые вот в эти самые минуты, когда вы читаете этот обзор, уже злобно ухмыляются и включают свой перфоратор. Слава богу, это проблема не только моя, а, оказывается, планетарного масштаба, и ушлые китайцы уже придумали технический способ мести соседям — долбилку «Немезида» . Это такая штука, которая крепится к стене или потолку и монотонно долбит. В любое время. Даже когда вас нет дома — ее можно контролировать с телефона, а еще аппарат снабжен таймером. Стоит недорого. Надо брать.





ВАЖНОЕ

Весь вчерашний день страна на всех уровнях разбиралась со скандалом с обыском наших хоккеистов. Французские полицейские учинили его прямо на вокзале, когда ребята приехали на стартующий 5 мая чемпионат мира. «Налицо явно предвзятое отношение именно к белорусской команде, — уверен наш министр спорта и туризма. — Списать на повышенные меры безопасности, которые предпринимают французские власти в целях якобы борьбы с терроризмом, не получается». МИД заявил протест Франции за обыск хоккеистов «в унижающей человеческое достоинство форме», позже оргкомитет ЧМ по хоккею принес извинения белорусам. В продолжение темы: вот здесь мы прикинули , чего в спортивном плане ждать от нашей сборной на чемпионате мира.

Ну наши дают! Вторая за последний месяц «кража века»: теперь белорусы похитили из московского банка , где работали, более 4,4 миллиона долларов. Кража произошла еще в 2016 году, но подозреваемых задержали только неделю назад. Внимание привлекли их крупные траты — недвижимость, машины и посещения дорогих магазинов и ресторанов. Полиция не исключает, что на самом деле эти сотрудники были лишь исполнителями махинации, которая была продумана на более высоком уровне.

В Беларусь вернулись давно забытые кредиты на недвижимость под более-менее сносные ставки — например, 11%. Рассказываем, кто, кого и на что так «шоколадно» кредитует — конечно, есть нюансы.

Летом аэропорт в Вильнюсе планируют закрыть на реконструкцию. Некоторые авиакомпании-лоукостеры уже не продают билеты из Вильнюса и обратно на весь июль и август. Что же делать белорусам, которые привыкли летать через «Минск-3» ?





Организаторы «Евровидения» грозят санкциями Украине и России . Украина не выполнила свои обязательства как принимающая страна по обеспечению выступления всех участников. Россия же нарушила правила, когда не присутствовала на «обязательных встречах» в начале года в Киеве.

Следим за выборами во Франции. Вчера у нас было все о предвыборных дебатах Макрона и Ле Пен. Кому присудили победу французские телезрители — читайте здесь . Кстати, наиболее яркой темой президентской гонки , как водится, стала не предвыборная программа кандидатов, а супруга одного из них. Потому что потенциальная первая леди — Бриджит Тронье — на двадцать пять лет старше мужа, Эммануэля Макрона.





ПОПУЛЯРНОЕ

«Неприкасаемых в стране нет», — любит повторять президент. Человек, который еще вчера «рулил» предприятием или даже целым городом, завтра может оказаться за решеткой. Что он там увидит? Как себя почувствует? Мы спросили людей, чьи «посадки» в свое время наделали много шума, как им сиделось .

Вы не поверите, но учителя теперь не только проверяют жилищные условия школьников, собирают их медсправки и даже иногда контролируют оплату коммуналки — но и выявляют тунеядцев . «По словам учительницы Анны, их школе достался список, в котором было почти 1000 тунеядцев. «Понятно, что такую работу надо распределить на многих учителей. В моем списке было более 100 квартир. Я должна была задавать вопросы в духе: «Работаете ли вы? Если нет, то почему?».

В долговечность каркасного жилья в Беларуси мало кто верит. И да, пока самым старым каркасным домам в Беларуси максимум 10−15 лет, но есть же, например, норвежский опыт! Итак, что же представляет собой каркасный дом через 40 лет? Вскрытие, снятое на видео, покажет .

СК прокомментировал слухи, возникшие вокруг двойного убийства в Слониме. Говорили, что подросток убил бабушку и дедушку так как те, якобы, нашли у него вейпер и заподозрили, что парень связан с наркотиками. Это не так .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Если вы пропустили прямой эфир «Экономики на пальцах», обязательно посмотрите очередную программу в записи : в этот раз Сергей Чалый и наша Оля Лойко предложили свежую непричесанную идею пенсионной реформы для Беларуси. Она не то чтобы новая — скорее, реинкарнированная хорошо забытая старая.

Рассказываем о том, как рецидивист нашел работу на ярмарке вакансий. Говорит, «лучше быть дворником, чем идти воровать». Выглядит Василий Иванович по-дворничьи интеллигентно, разговаривает без жаргона. Работает в витебской школе — и дети даже не догадываются, что в прошлом у него несколько «ходок» в тюрьму и лечение в ЛТП.

Почти 500 человек из 11 стран мира приехали на международный слет караванеров, который прошел в аэропорту Минск-1. AUTO.TUT.BY наведался к автотуристам и теперь рассказывает вам о том, сколько стоит дом на колесах и почему это удобно, интересно, но не всегда дешево.

А 42.TUT.BY эксклюзивно протестировал новейшую белорусскую разведывательно-дозорную машину «Кайман», которую впервые покажут на параде 9 Мая. Она может вскарабкаться на почти отвесную стену, ей не страшно бездорожье, на котором сядет КамАЗ, она преодолеет лужу, где утонет танк. А еще — представьте только! — «Кайман» сконструировала девушка.





Вот история о том, как экс-чиновник из Минска хочет возродить родную полесскую деревню. «От этого и люди вернутся к истокам. Хочу, чтобы веска не умирала, чтобы изменилось вот это отношение наплевательское у людей: зарастало — пускай зарастает». Правильно говорит, удачи ему.

Все новости четверга, 4 мая





Мы утираем слезы и машем вслед платочком: уже сегодня журналисты и фотограф TUT.BY отправляются в большое путешествие. Прилетев в Нью-Йорк, они проедут Соединенные Штаты на автомобиле — до самого Лос-Анджелеса, рассказывая белорусам об Америке и интересных американцах. Следить за их приключениями можно на специальной страничке в Facebook . Мы же надеемся, что они взяли в подарок своим героям консервированные носки пятой серии от Брестского чулочного комбината — никак не успокоятся на сей раз с белорусским орнаментом.

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