3 способа вернуть деревянному полу сияющий вид*

Одна из главных особенностей деревянного пола, будь то паркет или доска пола, это возможность его реставрации. Причем порой возможна реанимация казалось бы совсем клинических случаев. Ни плитка, ни линолеум, ни ламинат не обладают такими свойствами. Спустя 10-20 лет современный и недорогой пол неминуемо ждет износ: неэстетичный внешний вид, вздутие от воды, царапины, пятна, сколы и другие дефекты — все это ремонту не подлежит и требует полной дорогостоящей и достаточно продолжительной замены. Вернуть первозданный вид паркету и доске пола можно всего за неделю, без больших затрат и бардака в квартире. Специально для этой статьи мастера компаний Eco-pol.by и Mastergood.by объединились в одну команду и подготовили для вас 3 способа восстановления деревянного пола. Специалисты более 12 лет шлифуют паркет в Минске и знают все об этом деле.

Почему стоит реставрировать деревянный пол

- Реставрация дешевле, чем укладка нового покрытия. Даже если речь идет о линолеуме, ламинате или плитке, не говоря уже о паркете. К примеру, укладка паркета примерно в три раза дороже, чем шлифовка. И это без учета работ по подготовке поверхности и расходов на сам материал.

- Реставрация занимает меньше времени, чем укладка нового покрытия. Укладка пола может растянуться на месяцы. Все зависит от вида основания и самого покрытия, а также от наличия свободного времени для ремонтных работ. Восстановить паркет и доску пола в стандартной двушке в Минске можно всего за неделю.

- Советский материал качественнее современного. Отчасти это правда. Раньше производители очень строго соблюдали все ГОСТы и другие требования, предъявляемые к паркету и доске пола. Во многих старых квартирах 50-летний паркет до сих пор крепок. Он не прогнил, не вздулся, не треснул, не откололся, единственное, что поистрепался внешний вид. Но с этим без проблем справится качественная циклевка деревянных полов. Что сегодня лежит на полках магазинов — большая загадка. Вы можете выбрать самый дорогой материал, но это окажется подделка. Или, наоборот, поведетесь на соблазнительно низкую цену и тоже наткнетесь на подделку. Дерево — очень капризный материал.

Неправильная сушка напрямую влияет на качество материала. Визуально вы не увидите нарушения технологии, но это обязательно проявится во время эксплуатации.

- Не стоит бояться реставрации паркета, как какого-то мошенничества. Специалисты Eco-pol.by и Mastergood.by подбирают индивидуальную технологию восстановления для конкретно вашего пола, а не предлагают стандартный набор манипуляций. Такой подход позволяет максимально сократить сроки ремонта и его стоимость. Паркетчики шлифуют полы в Минске и области.

Способ 1. Ремонтные работы

Со временем некоторые плашки могут отклеиться или расшататься. Это может быть связано с неправильной укладкой или большим воздействием на отдельные участки пола. Согласитесь, когда под ногами не хватает твердости, чувствуется некоторый дискомфорт. В любом случае ситуации поправима. Разболтавшиеся плашки следует посадить на саморезы или приклеить. Обязательно проверьте всю поверхность на предмет торчащих гвоздей и других предметов. Это вопрос безопасности, поэтому все гвозди необходимо утопить в дереве. Возможно, в квартире были чрезвычайные ситуации, как пожар или потоп, во время которых пострадал пол. Здесь стоит отметить, что речь идет о порчи небольших участков, а не всей поверхности. Следует заменить вздутый и покореженный материал на новый, а дальнейшая шлифовка сравняет его со старым покрытием, чтобы пол казался однородным.

Способ 2. Шлифовка деревянного пола

Шлифовка — это традиционный способ восстановления деревянного пола. 2-3 раза за жизнь паркета и доски пола вам придется к ней прибегнуть. Все зависит от интенсивности использования, правильного ухода и аккуратности владельцев. Скажем, если речь о квартире в Минске, то будет достаточно шлифовать пол примерно раз в 10 лет. Но если паркет уложен в общественном месте с большой проходимостью, например, в театре, в танцевальной студии, то шлифовка потребуется гораздо чаще.

Шлифовка подразумевает снятие старого лака и тонкого верхнего слоя дерева. При этом структура материала не нарушается. Таким образом дерево обновляется, оздоравливается, улучшает свои эксплуатационные характеристики и служит в разы дольше. Но, конечно же, шлифовку деревянного пола делают в первую очередь из эстетических соображений. Потому что качественная циклевка деревянных полов позволяет избавиться от пятен, разводов, царапин, протоптанных дорожек и других визуальных дефектов. То есть получается как будто бы только что уложенный пол. Вы можете взять в аренду профессиональное оборудование у компаний Eco-pol.by и Mastergood.by и выполнить все работы самостоятельно. Такой подход сэкономит небольшую часть семейного бюджета, однако не гарантирует качественного результата. Специалисты этого дела отшлифуют полы гораздо быстрее и безупречнее.

Способ 3. Лакировка

Лакировка деревянного пола применяется в двух случаях. Это обязательная часть шлифовки паркета и доски пола, необходимая для защиты дерева от механического воздействия и придания поверхности эстетичного вида. В качестве финишного покрытия может использоваться традиционный лак или же воск и масло. Также лакировать пол следует каждые несколько лет.

Делать это можно поверх старого покрытия, не прибегая к таким радикальным мерам, как шлифовка. Со временем лак истирается, блекнет и пол несколько теряет свой привлекательный внешний вид. Регулярная лакировка поможет поддерживать паркет и доску пола в хорошем состоянии и продлит срок службы деревянного пола. Для этих работ можно нанять специалистов, но не обязательно. Лакировать можно самостоятельно, главное — соблюдать требования, указанные на банке с лакокрасочным изделием, и технологию нанесения.

При выборе подрядчиков в Минске обратите внимание на следующие моменты:

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- Используемое оборудование и расходные материалы.

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