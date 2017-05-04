Председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор Анатолий Адоньев поддержал желание "Е-доставки" сделать подарки героям Победы.

Подарочная корзина от "Е-доставки" доставлена на дом к ветерану войны Петру Егоровичу Вардомацкому.

Курьер "Е-доставки" с подарками у ветерана войны Станислава Николаевича Василенко.

Директор интернет-гипермаркета "Е-доставка" Василий Вилько

Председатель совета директоров торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Евроопт": наша благодарность - ветеранам! Акцию "Спасибо за мир!" проводит и торговая сеть "Евроопт". С 1 по 15 мая во всех магазинах крупнейшего белорусского ретейлера всем ветеранам и участникам Великой...

Интернет-гипермаркет "Е-доставка" и торговая сеть "Евроопт" поздравляют всех покупателей с Днем Великой Победы! "Спасибо за мир!" - говорят в компании, адресуя слова благодарности нашим ветеранам - тем, кто знает цену жизни. Тем, кто спасал нашу Родину от врага. Интернет-гипермаркет "Е-доставка", который входит в холдинг "Евроопт", выступил с инициативой вручить подарочные наборы ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной и обратился в крупнейшую ветеранскую организацию страны. Председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов генерал-майор Анатолий Адоньев искренне поддержал стремление компании сделать подарки героям Победы. "Это хорошая, достойная идея. Благородный поступок, патриотический порыв молодых людей, предпринимателей - оказать внимание ветеранам, отдать дань уважения людям, которые сделали все возможное, чтобы приблизить День Победы, отстоять независимость своей Родины", - так прокомментировал инициативу холдинга "Евроопт" Анатолий Адоньев.Ветеранская организация предоставит "Е-доставке" списки участников войны - в первую очередь тех, кто в силу возраста и по состоянию здоровья редко покидает квартиру. К этим ветеранам прямо на дом прибудут курьеры "Е-доставки", чтобы вручить ко Дню Победы праздничные подарочные наборы."Мы с большим удовольствием привезем подарки ветеранам и участникам Великой Отечественной войны - настоящим героям Победы, которым мы безмерно благодарны за мир, за наш светлый сегодняшний день, - отметил директор интернет-гипермаркета "Е-доставка" Василий Вилько. - Надеемся, что и ветеранам накануне праздника будет приятен знак внимания от нашей компании".Руководитель интернет-гипермаркета отметил, что, к сожалению, в подарок не будут включены традиционные "фронтовые сто граммов" - это не позволяет законодательство, регулирующее правила торговли посредством сети Интернет. "Но мы уверены, что наш знак внимания с доставкой на дом порадует участников войны, которым, к сожалению, с каждым годом все тяжелее выходить из дому", - подчеркнул Василий Вилько. Акцию "Спасибо за мир!" проводит и торговая сеть "Евроопт". С 1 по 15 мая во всех магазинах крупнейшего белорусского ретейлера всем ветеранам и участникам Великой Отечественной войны предоставляется фиксированная праздничная скидка в 9%.Как пояснили в компании, скидка предоставляется ветеранам, инвалидам и участникам войны, в том числе бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто. Также лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны. Кроме того, праздничная скидка распространяется на работников объектов противовоздушной обороны в годы войны и членов экипажей судов транспортного флота; участвовавших в войне в составе специальных формирований; награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда".В "Евроопте" пояснили, что присутствие самого ветерана в магазине необязательно - покупку для героев войны со специальной скидкой смогут сделать их родственники, а также сотрудники социальной службы. Достаточно предъявить доверенность и удостоверение участника войны на кассе во время расчета.Как подчеркнул председатель совета директоров торговой сети "Евроопт" Андрей Зубков, в исторической памяти белорусского народа навсегда останутся как ужасы войны, так и безмерная благодарность тем, кто выстоял и защитил наш сегодняшний день."Мы говорим спасибо за мир, за нашу спокойную жизнь, за будущее наших детей. Наша благодарность людям, выстоявшим в лихолетье войны, безмерна. И мы хотим, чтобы наша акция в эти праздничные дни помогла создать ветеранам хорошее, победное настроение. Вся страна гордится вашим подвигом и ценит все, что вы для нас сделали!" - обратился к ветеранам Андрей Зубков.