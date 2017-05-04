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Шуневич: закончена служебная проверка по ситуации в Кричевском РОВД
05.05.2017 09:05 — Новости Общества | Tut.by
Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич прокомментировал ситуацию в Кричевском РОВД, сообщается на
«Министерством внутренних дел Беларуси закончена служебная проверка. В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки, — проинформировал министр. — В результате оба привлечены к дисциплинарной ответственности».
Кроме того, назначена еще одна служебная проверка
С учетом наличия у жалобщика действующего дисциплинарного взыскания он может быть уволен из органов внутренних дел за дискредитацию милиции, если по результатам проверки будет доказана его вина.
«Сама ситуация взята на контроль, материалы первой проверки выделены в отдельное производство и направлены в подразделение Следственного комитета для дачи правовой оценки», — отметил Игорь Шуневич.
По его словам, общий морально-психологический климат в Кричевском РОВД достаточно спокойный, уравновешенный и рабочий. «Ситуация локализована», — резюмировал министр.
Напомним, речь идет о сотрудниках Кричевского РОВД, которые в письме министру внутренних дел
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"В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который...
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