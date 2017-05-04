Научно-технологический парк начнет работу в Гродненском университете

Научно-технологический парк, который создается в ГрГУ имени Янки Купалы, призван развивать инновационные технологии и максимально внедрять их в производство. Планируется, что свою работу он начнет в конце этого — начале будущего года, сообщает «Гродненская правда».





Летом минувшего года облисполком поручил Гродненскому университету создание инновационной структуры — Научно-технологического парка.

— На сегодняшний день разработан и прошел экспертизу в Государственном комитете по науке и технологиям Республики Беларусь бизнес-проект будущего технопарка университета. Члены коллегии Госкомитета, которая недавно состоялась, единогласно проголосовали за то, чтобы придать нашему университету статус субъекта инновационной структуры, — рассказал проректор по научной работе купаловского вуза Владимир Барсуков. — Сейчас ожидаем получение сертификата, после чего начнутся работы по реконструкции здания под технопарк и приобретению оборудования. Уже создан Центр трансфера технологий. В будущем на его основе появится технопарк, а сам центр станет его частью.

Научно-технологический парк разместится рядом с корпусом факультета экономики и управления на улице Господарчей. Там есть недостроенное четырехэтажное здание, которое принадлежит ВУЗу. Его оборудуют под нужды парка, где и разместятся Центр трансфера технологий, бизнес-инкубатор и современные научно-производственные лаборатории.

Финансироваться технопарк будет из республиканского и областного бюджетов, а также за счет собственных средств университета и прибыли резидентов.

Научно-технологический парк создается не на пустом месте. И выбор университета также не случаен. ГрГУ имени Я. Купалы имеет значительный опыт по внедрению перспективных научных разработок в производство. Пример тому — будущий резидент Научно-технологического парка, инновационное предприятие, учредителем которого выступает университет, — учебно-научно-производственный центр «Технолаб», который специализируется на разработке и производстве автоматизированных лабораторных комплексов.

— Сейчас предприятием выпускается более 40 модификаций лабораторного оборудования в зависимости от потребностей заказчика, — пояснил заместитель проректора по научной работе — начальник научно-исследовательской части Антон Глазев. — Лабораторное оборудование, которое производит наше предприятие, многофункциональное и недорогое. Оно используется во многих белорусских школах, поставляется в учреждения образования Польши, Азербайджана. Разработкой заинтересовались и литовские школы.

Свое место в будущем технопарке займут и другие лаборатории купаловского вуза, которые занимаются инновационными технологиями. Большинство этих разработок находятся буквально в шаге от применения в производстве, им еще предстоит вырасти до небольших инновационных предприятий. Например, производство биомедицинских изделий — эндопротезов слуховых косточек и одноразовых насадок для медицинских приборов, используемых при лечении ЛОР-заболеваний. Разместится в технопарке и лаборатория, разрабатывающая плазмохимические покрытия. На ее базе планируется выпускать инструмент со специальным износостойким покрытием для машиностроительных и деревообрабатывающих предприятий.

Будут вестись исследования и разработки по применению хитозана — отхода, образующегося при производстве лимонной кислоты, которую на Гродненщине выпускает Скидельский сахарный комбинат. Пока что хитозан просто утилизируется. Однако в университете уже разработана технология, позволяющая перерабатывать его в специализированный сорбент, который как поглотитель тяжелых металлов может применяться в очистных сооружениях.

А ученые Гродненского медуниверситета выявили еще одно свойство хитозана: применение повязок, в производстве которых он использовался, значительно увеличивает эффективность лечения ожогов кожи.