Минздрав рассказал, где еще в Беларуси запретят курить

МИНСК, 5 мая — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси озвучило некоторые положения проекта декрета о госрегулировании оборота табачных изделий и электронных сигарет.

Этот проект нормативного акта рассматривался на совещании у президента в начале недели. Тогда в пресс-службе главы государства сообщили, что документ предусматривает отнесение электронных систем курения и жидкостей для них к табачным изделиям, а также введение новых ограничений для курильщиков.

Как сообщили в Минздраве, ведомство принимало участие в разработке проекта декрета, поскольку курение является одним из важных факторов, влияющих на здоровье населения.

"К местам, в которых предлагается установить полный запрет курения, отнесены в том числе остановки общественного транспорта, детские площадки, помещения, занимаемые организациями физической культуры и спорта", — сообщила заместитель министра здравоохранения Наталья Жукова. Ее слова приводит БелТА.

По словам замминистра, предлагается запретить курение в автомобилях и помещениях, если в них присутствуют дети до 14 лет.

К местам, в которых курение запрещено — за исключением специально созданных для этой цели площадок, предлагается отнести торговые объекты и рынки, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, помещения и территории, занимаемые госорганами и другие объекты.

Жукова добавила, что проектом декрета предусмотрено распространение на электронные системы курения и жидкости для них норм и правил, действующих в отношении оборота и потребления табачных изделий. По ее словам, нормы декрета в основном направлены на регулирование оборота жидкостей для электронных систем курения и позволят оценивать их по показателям безопасности.

Замминистра обратила внимание, что уже сейчас в плане ограничений для курильщиков граждане Беларуси придерживаются норм декрета и стараются курить так, чтобы не наносить вред окружающим табачным дымом.

По данным Минздрава, в настоящее время в Беларуси употребляет табачные изделия около 28% взрослого населения страны.