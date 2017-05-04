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Послы Беларуси, России и Казахстана в Израиле подчеркивают вклад евреев в Великую Победу
05.05.2017 09:49 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послы Беларуси, России и Казахстана в Израиле подчеркивают вклад евреев в Великую Победу. Об этом говорится в совместном поздравлении глав этих дипломатических миссий, адресованном израильским ветеранам Второй мировой войны и всем гражданам этой страны в канун Дня Победы, сообщает БЕЛТА."Победа досталась тяжелой ценой. В годы кровопролитной войны проявились сила духа, мужество, стойкость, сплоченность солдат, партизан, блокадников, тружеников тыла, узников концлагерей и гетто. Бойцы советской и союзнических армий самоотверженно сражались за свободу и независимость народов мира, шаг за шагом приближали великий День Освобождения, нанеся врагу сокрушительное поражение. От неминуемой гибели были спасены десятки миллионов жителей Европы, положен конец катастрофе европейского еврейства - Холокосту", - говорится в поздравлении.Дипломаты обратили внимание, что во время военного лихолетья люди теряли боевых товарищей, друзей и близких. Так, за четыре года Великой Отечественной войны только в рядах Красной армии свои жизни отдали свыше 10 млн солдат и офицеров. "Они погибли, чтобы мы все - белорусы, евреи, казахи, русские и другие народы - сейчас могли радоваться жизни", - подчеркнули послы."Отцы-основатели Израиля прекрасно знали правду о той войне и о Великой Победе. Ведь благодаря ей стало возможно само образование Государства Израиль. Мы высоко ценим, что и сегодня здесь помнят об этом, - отмечается в послании. - К сожалению, в последние годы правду о Великой Победе все чаще пытаются исказить или замолчать. Предпринимаются попытки фальсифицировать историю, обелить нацистов, их пособников и совершенные ими злодеяния, а также распространять и пропагандировать нацистскую идеологию. Тем самым отрицается история Холокоста, оскорбляется память погибших евреев. Ведь помимо того, что Красная Армия остановила ужасы Холокоста, в ее рядах сражались 500 тыс. евреев, из них – 305 генералов и адмиралов. 198 тыс. евреев лежат в советских воинских захоронениях в Европе. Вечная им память".Руководители дипломатических миссий подчеркнули, что нет и не может быть оправдания тем, кто предает забвению подвиг белорусов, евреев, казахов, русских и всех тех, кто внес свой вклад в общую Победу над человеконенавистнической идеологией и практикой нацизма.Накануне Дня Победы послы пожелали израильским ветеранам здоровья, благополучия и бодрости духа.-0-
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Дипломаты обратили внимание, что во время военного лихолетья люди теряли боевых товарищей, друзей и близких.
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