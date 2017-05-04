МИНСК, 5 мая – Sputnik. По факту служебной проверки, проведенной МВД в Кричевском РОВД, принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности и руководство отделения, и жалобщиков.

В начале мая в СМИ появилась информация об официальном обращении группы сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, которые жаловались на предвзятое и хамское отношение начальства. В частности, милиционеры сообщили, что на совещаниях в их адрес со стороны руководства звучат "высказывания оскорбительного, в том числе нецензурного характера, унижающие тем самым честь и достоинство сотрудника милиции".

"Министерством внутренних дел Беларуси закончена служебная проверка. В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки. В результате оба привлечены к дисциплинарной ответственности", – цитирует слова министра внутренних дел Игоря Шуневича БелТА .

По его словам, назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ. Речь идет о возможном нарушении требований внутренних нормативно-правовых актов МВД.

Министр отметил: с учетом того, что у жалобщика уже есть дисциплинарное взыскание, он может быть уволен из органов внутренних дел за дискредитацию милиции. Такое решение будет принято, если в результате проверки будет доказана вина автора письма.

"Сама ситуация взята на контроль, материалы первой проверки выделены в отдельное производство и направлены в подразделение Следственного комитета для дачи правовой оценки", – подчеркнул Шуневич.

При этом ситуацию в Кричевском РУВД министр оценил как рабочую, а общий морально-психологический климат – спокойный и уравновешенный.

"Ситуация локализована", – подвел итог глава МВД.

Между тем, инициатор обращения в МВД, начальник отдела охраны правопорядка подполковник милиции Игорь Вусик, рассказал накануне журналистам, что уже написал рапорт об увольнении по соглашению сторон.