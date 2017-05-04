ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шуневич прокомментировал дело "кричевских милиционеров"

05.05.2017 10:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 5 мая – Sputnik. По факту служебной проверки, проведенной МВД в Кричевском РОВД, принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности и руководство отделения, и жалобщиков.

В начале мая в СМИ появилась информация об официальном обращении группы сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, которые жаловались на предвзятое и хамское отношение начальства. В частности, милиционеры сообщили, что на совещаниях в их адрес со стороны руководства звучат "высказывания оскорбительного, в том числе нецензурного характера, унижающие тем самым честь и достоинство сотрудника милиции". 

"Министерством внутренних дел Беларуси закончена служебная проверка. В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки. В результате оба привлечены к дисциплинарной ответственности", – цитирует слова министра внутренних дел Игоря Шуневича БелТА

По его словам, назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ. Речь идет о возможном нарушении требований внутренних нормативно-правовых актов МВД. 

Министр отметил: с учетом того, что у жалобщика уже есть дисциплинарное взыскание, он может быть уволен из органов внутренних дел за дискредитацию милиции. Такое решение будет принято, если в результате проверки будет доказана вина автора письма. 

"Сама ситуация взята на контроль, материалы первой проверки выделены в отдельное производство и направлены в подразделение Следственного комитета для дачи правовой оценки", – подчеркнул Шуневич. 

При этом ситуацию в Кричевском РУВД министр оценил как рабочую, а общий морально-психологический климат – спокойный и уравновешенный.

"Ситуация локализована", – подвел итог глава МВД.

Между тем, инициатор обращения в МВД, начальник отдела охраны правопорядка подполковник милиции Игорь Вусик, рассказал накануне журналистам, что уже написал рапорт об увольнении по соглашению сторон.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К дисциплинарной ответственности решено привлечь и руководство райотдела, и жалобщиков.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Отопление в Минске окончательно отключат 5 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика