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Шуневич прокомментировал дело "кричевских милиционеров"
05.05.2017 10:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. По факту служебной проверки, проведенной МВД в Кричевском РОВД, принято решение привлечь к дисциплинарной ответственности и руководство отделения, и жалобщиков.
В начале мая в СМИ появилась информация об официальном обращении группы сотрудников отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД, которые жаловались на предвзятое и хамское отношение начальства. В частности, милиционеры сообщили, что на совещаниях в их адрес со стороны руководства звучат "высказывания оскорбительного, в том числе нецензурного характера, унижающие тем самым честь и достоинство сотрудника милиции".
"Министерством внутренних дел Беларуси закончена служебная проверка. В результате нами установлено нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов как со стороны руководителя райотдела, так и со стороны жалобщика, который является фигурантом этой проверки. В результате оба привлечены к дисциплинарной ответственности", – цитирует слова министра внутренних дел Игоря Шуневича
По его словам, назначена еще одна служебная проверка по факту распространения информации в СМИ. Речь идет о возможном нарушении требований внутренних нормативно-правовых актов МВД.
Министр отметил: с учетом того, что у жалобщика уже есть дисциплинарное взыскание, он может быть уволен из органов внутренних дел за дискредитацию милиции. Такое решение будет принято, если в результате проверки будет доказана вина автора письма.
"Сама ситуация взята на контроль, материалы первой проверки выделены в отдельное производство и направлены в подразделение Следственного комитета для дачи правовой оценки", – подчеркнул Шуневич.
При этом ситуацию в Кричевском РУВД министр оценил как рабочую, а общий морально-психологический климат – спокойный и уравновешенный.
"Ситуация локализована", – подвел итог глава МВД.
Между тем, инициатор обращения в МВД, начальник отдела охраны правопорядка подполковник милиции Игорь Вусик, рассказал накануне журналистам, что уже написал рапорт об увольнении по соглашению сторон.
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К дисциплинарной ответственности решено привлечь и руководство райотдела, и жалобщиков.
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