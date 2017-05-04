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Отопление в Минске окончательно отключат 5 мая
05.05.2017 09:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Отопительный сезон в Минске завершится в пятницу 5 мая, сообщили Sputnik в Минском городском исполнительном комитете.
В апреле в столице уже один раз отключали подачу тепла, когда среднедневная температура достигла значения +8°С, однако затем топить стали снова из-за похолодания с заморозками.
"Отопительный сезон для жилфонда, общежитий, гостиниц и учебных заведений столицы завершается 5 мая", – сообщили в исполкоме.
По информации белорусских синоптиков, потепление, которое пришло на текущей неделе в страну, будет кратковременным – уже ко Дню Победы, который отмечается 9 мая, снова
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По информации белорусских синоптиков, потепление, которое пришло на текущей неделе в страну, будет кратковременным – уже ко Дню Победы снова похолодает.
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