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Убийство почтальона под Петриковом: прокурор попросил 23 года

05.05.2017 09:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Государственный обвинитель попросил Гомельский областной суд назначить обвиняемой в убийстве сотрудницы отделения связи из Петриковского района 23 года лишения свободы.

Убийство почтальона под Петриковом: прокурор попросил 23 года
© Фото: СК Беларуси
Сельчанке, подозреваемой в убийстве почтальона, предъявлено обвинение

Данное уголовное дело рассматривает судебная коллегия Гомельского облсуда в выездном заседание в Петрикове. Накануне прошли прения сторон. Максимальный срок отбывания наказания в исправительной колонии закрытого типа, который в Беларуси может быть назначен женщинам, – 25 лет, при этом в Беларуси к ним не применяется смертная казнь и пожизненное заключение. 

"Прокурор заявил, что вина обвиняемой в судебном заседании доказана и попросил суд назначить ей 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – сообщили Sputnik в пятницу в суде. 

Там отметили, что на 11 мая запланировано последнее слово в суде обвиняемой, а также оглашение судебного решения по данному делу. 

Как ранее сообщал Sputnik, обвиняемой, жительнице поселка Копаткевичи, было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси – ст. 139 "Убийство" и ст. 207 "Разбой". 

Убийство 27-летней женщины-почтальона было совершено в октябре 2016 года. Работница отделения разносила пенсию пожилым людям, в тот день у нее в сумке было 1,5 тысячи рублей. Когда в милицию поступила информация о том, что почтальон не вернулась домой в конце рабочего дня, сотрудники органов внутренних дел начали оперативно-розыскные мероприятия. По подозрению в совершении убийства была задержана местная неработающая жительница – у нее на подворье был обнаружен велосипед убитой, а в подполье дома – тело. Сотрудники милиции нашли орудие убийства – топор, а также деньги.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело сотрудницы почты с рублеными ранами было обнаружено в подполье дома обвиняемой.

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