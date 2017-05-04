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Рабочая группа по мониторингу цен будет создана при ФПБ
05.05.2017 10:04 — Новости Общества | БелТА
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по мониторингу цен будет создана при Федерации профсоюзов Беларуси. Такую инициативу председатель ФПБ Михаил Орда озвучил 4 мая на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.В состав группы войдут представители социально-экономических отделов всех областных и Минского городского объединений профсоюзов. Планируется, что мониторинг цен будет вестись на социально значимые группы товаров. Данные официальной статистики будут сравниваться с практической реализацией ценовой политики на местах. "То есть анализироваться будут различия между заявленной ценой на товар и его фактической стоимостью в конкретных торговых точках. Результаты мониторинга ежемесячно будут передаваться в правительство, чтобы при выявлении тех или иных перегибов в ценообразовании могли приниматься оперативные меры по их устранению", - отметили в пресс-службе. Как сообщалось, 21 апреля в
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В состав группы войдут представители социально-экономических отделов всех областных и Минского городского объединений профсоюзов. Планируется, что мониторинг...
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