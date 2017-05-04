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Акция "Бессмертный полк" в Минске все-таки пройдет
05.05.2017 10:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мая – Sputnik. Акция "Бессмертный полк" в Минске все же пройдет, сообщил Sputnik один из организаторов шествия, экс-депутат Валерий Драко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция "Бессмертный полк" впервые прошла в России и со временем охватила многие страны мира: люди в честь Дня Победы проходят по центральным улицам городов с портретами воевавших в Великой Отечественной войне родственников. Участвовал в "Бессмертном полку" в прошлом году и президент России Владимир Путин.
Организаторы шествия в Минске подавали заявку на проведение акции 9 мая в столице. "Нам ответили, что мы можем присоединиться к республиканской акции "Беларусь помнит", – рассказал Sputnik заявитель акции об ответе из Мингорисполкома.
По словам Драко, акцию в Минске планируется начать отдельно от "Беларусь помнит": сбор людей с портретами назначен 9 мая на 10:30 утра возле Белгосфилармонии.
"Потом мы пройдем до площади Победы, где ко всем присоединимся под своим баннером", – добавил Драко.
В 2016-м шествия "Бессмертного полка" в Минске не было, однако подобное мероприятие проходило в Бресте. В текущем году акцию также проведут в городе над Бугом, а организаторы планируют поставить у Брестской крепости палаточный городок.
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Городские власти предложили участникам акции присоединиться к шествию "Беларусь помнит", однако туда активисты все равно придут с баннером "Бессмертного полка".
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